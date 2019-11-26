"Ти б**ть безсмертний": в Одесі поліцейська облаяла хлопців і вдарила по обличчю – відео

25 листопада в інтернеті поширили відео, де працівниця поліції зухвало і некоректно спілкується з декількома хлопцями. Вона погрожувала їм розправою, погрожуючи своїм службовим становищем.

На кадрах із відео, опублікованих каналом Общественный прибой, чути, як жінка нецензурно лається та погрожує розправою. Потім вона дістає службовий жетон та посвідчення і показує на камеру. На документах видно, що жінка працює у поліції старшим інспектором.

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Далі поліцейська відштовхнула одного з хлопців, а іншого – вдарила по обличчю.

Варто зазначити, що відео є неповним та змонтованим. Наразі усі обставин інциденту невідомі, зокрема причина, через яку жінка накинулася на хлопців.

У поліції вже почали службове розслідування. Під час нього поліцейську відсторонили від служби.

ЇЇ поведінку вже визнали негідною чину правоохоронця:

За результатами проведення розслідування до неї будуть прийняті найжорстокіші заходи дисциплінарного впливу, – наголосив очільник ГУНП в Одеській області Олег Бех.

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