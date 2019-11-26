13:16
26 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Няш-мяш" – український агент. Фекалії гасили авто у Росії
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 листопада
      Вєсті.UA: Чергова лажа від Мосійчука. Двійники "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      "Ти б**ть безсмертний": в Одесі поліцейська облаяла хлопців і вдарила по обличчю – відео

      677 Читать новость на русском
      В Одесі поліцейську відсторонили через негідну поведінку / Скріншот з відео

      25 листопада в інтернеті поширили відео, де працівниця поліції зухвало і некоректно спілкується з декількома хлопцями. Вона погрожувала їм розправою, погрожуючи своїм службовим становищем.

      На кадрах із відео, опублікованих каналом Общественный прибой, чути, як жінка нецензурно лається та погрожує розправою. Потім вона дістає службовий жетон та посвідчення і показує на камеру. На документах видно, що жінка працює у поліції старшим інспектором.

      Дивіться: Психічно хворий чоловік збив шифером поліцейського з даху: непересічна подія сталася в Одесі

      Далі поліцейська відштовхнула одного з хлопців, а іншого – вдарила по обличчю.

      Варто зазначити, що відео є неповним та змонтованим. Наразі усі обставин інциденту невідомі, зокрема причина, через яку жінка накинулася на хлопців.

      У поліції вже почали службове розслідування. Під час нього поліцейську відсторонили від служби.

      ЇЇ поведінку вже визнали негідною чину правоохоронця:

      За результатами проведення розслідування до неї будуть прийняті найжорстокіші заходи дисциплінарного впливу, – наголосив очільник ГУНП в Одеській області Олег Бех.

      Поліцейська в Одесі облаяла хлопців – дивіться відео

       

      Як видалити свій профіль у Facebook: покрокова інструкція
      сьогодні
      3091
      Теги: Новини України Новини Одеси Поліція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
      сьогодні , 13:00 11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
      Юлія Девда 80
      Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом
      сьогодні , 12:00 Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом
      Андрій Воропаєв 731
      Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
      сьогодні , 11:28 Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
      Світлана Попова 2715
      Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      сьогодні , 10:00 Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      Під обкладинкою 689
      Кому потрібен імпічмент Трампа?
      сьогодні , 08:40 Кому потрібен імпічмент Трампа?
      Борис Немировський 1000
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук