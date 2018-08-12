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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Ти будеш, як мінімум, трупом": син політика скоїв ДТП і погрожував журналістці

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У Рівному хлопець проїхав на червоне світло і протаранив інше авто, через що постраждали двоє людей. Виявилося, що водій є сином колишнього члена проросійської організації "Український вибір", до того ж – підозрюваним у іншій справі, і мав би перебувати під домашнім арештом.

26-річний винуватець аварії – син колишнього голови рівненського осередку громадської організації "Український вибір" і нинішнього очільника обласної організації партії "За життя" Андрій Бузинарський.

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Він уже не вперше сідає за кермо у стані алкогольного сп'яніння, а під час аварії узагалі мав би бути під домашнім арештом. Так вирішив суд в іншій справі – про збут наркотиків, де Бузинарський є підозрюваним. Аварію же він вчинив за десять хвилин до сьомої ранку.

Він має перебувати під домашнім арештом з 22 по 7 години. Відтак, враховуючи ці обставини, поліцейські готують матеріали, які підтверджують факт порушення домашнього арешту для вирішення питання судом щодо зміни запобіжного заходу на більш суворий,
– підкреслив начальник відділу комунікації нацполіції Сумщини Антон Крук.

Внаслідок ДТП постраждали двоє людей – 57-річна жінка, я якої забій грудної клітки, і 60-річний водій протараненої автівки, який отримав забій хребта та травму живота.


Андрій Бузинарський

Андрій Бузинарський неушкоджений, а от тест показав понад два проміле алкоголю у його крові.

Я думаю, що тобі башку просто сьогодні поламають і ти будеш, як мінімум, трупом,
– так Андрій відповів на запитання журналістки щодо відчуття безкарності.

За фактом погрози журналісту у поліції уже відкрили кримінальне провадження, покарання у випадку доведення вини може становити до трьох років обмеження або позбавлення волі. Так само відкрито провадження і щодо порушення правил дорожнього руху.

Журналістка "UA:РІВНЕ" Інна Білецька додала: окрім погроз чоловік говорив, що вживав і наркотики, і алкоголь.

Теги: Новини України Рівне Кримінальні новини Аварії та ДТП журналісти
Джерело: 24 канал
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