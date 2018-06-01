16:09
1 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
21°C 11°C
  • субота
    25°C 11°C
  • неділя
    21°C 15°C
  • понеділок
    26°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Суворий армійський реп. Для чого мільйонеру Міхалкову трактор
Вєсті Кремля
22:14, 31 травня
Вєсті.UA. СБУ допоможе канонізувати церкву. Дитсадок Гройсмана
Вєсті.UA
21:59, 31 травня
Куди
ЦРУ
09:14, сьогодні
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Перші дитячі колекції
Згадати все
13:33, 30 травня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

"Ти друга Меланія": соцмережі вибухнули жартами про зустріч Трампа і Кардашян

3005 Читать новость на русском
Юзери публікують меми щодо зустрічі Трампа і Кардашян
Юзери публікують меми щодо зустрічі Трампа і Кардашян / Twitter

Зустріч американської зірки Кім Кардашян і президента США Дональда Трампа зібрала багато мемів від користувачів соціальних мереж.

Так, дехто встиг вже потролити, що насправді Трамп зустрівся з Кім Кардашян, щоб протестувати нову колекцію тональних кремів від Кардашян.

Читайте також: Як Трамп з Макроном садили дерево: соцмережі вибухнули мемами

Відсутність Меланії на зустрічі також зіграла на реакції користувачів. До прикладу, один з юзерів Twitter зазначив, що Кім замінила Меланію.

"Це те, ким ми є зараз".

"Що люди очікують від Трампа?" – йдеться у пості в Twitter.

трамп кардашян кім чен ин
"Очікування": зустріч Трамп з лідером КНДР Кім Чен Ином

"Що люди отримують у результаті?"


"Реальність": зустріч Трампа з Кім Кардашян

 

Nothing is Kim-possible

Допис, поширений Saint Hoax (@sainthoax)

 

"Це безглузде реаліті-шоу на найвищому рівні".

"Перезавантаження сімейки Аддамс виглядає "неймовірно".

"Лише один президент, якого я знаю". (На фото – Кріс Дженнер, матір Кім Кардашян).

 

the only president i know

Допис, поширений Andrea Giacopuzzi (@andreagiacopuzzi)

 

Нагадаємо, Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити тюремну реформу та помилування.

Як зазначає телеканал CBS, Кардашян мала намір просити Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбуває довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше.

Також зірка мала обговорити пенітенціарну реформу зі старшим радником Трампа.

Теги: LifeStyle Курйозні новини Дональд Трамп Кім Кардашян Новини США Меми
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
сьогодні, 16:02 Чи доцільно було інсценувати смерть журналіста Аркадія Бабченка
Дмитро Гнап 34
День защиты детей – это на самом деле День террора детей!
сьогодні, 15:01 День защиты детей – это на самом деле День террора детей!
Володимир Співаковський 298
Китайцям ніде жити, або Чи стане Москва столицею Піднебесної?
сьогодні, 14:00 Китайцям ніде жити, або Чи стане Москва столицею Піднебесної?
Наталія Лебідь 1112
Хто такий Борис Герман: усе, що відомо про ймовірного замовника вбивства Бабченка
сьогодні, 13:02 Хто такий Борис Герман: усе, що відомо про ймовірного замовника вбивства Бабченка
Вікторія Кутьїна 1745
С14: народні месники чи злочинці?
сьогодні, 12:00 С14: народні месники чи злочинці?
Наталія Лебідь 1048
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук