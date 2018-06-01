"Ти друга Меланія": соцмережі вибухнули жартами про зустріч Трампа і Кардашян
Зустріч американської зірки Кім Кардашян і президента США Дональда Трампа зібрала багато мемів від користувачів соціальних мереж.
Так, дехто встиг вже потролити, що насправді Трамп зустрівся з Кім Кардашян, щоб протестувати нову колекцію тональних кремів від Кардашян.
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Відсутність Меланії на зустрічі також зіграла на реакції користувачів. До прикладу, один з юзерів Twitter зазначив, що Кім замінила Меланію.
"Це те, ким ми є зараз".
"Що люди очікують від Трампа?" – йдеться у пості в Twitter.
"Очікування": зустріч Трамп з лідером КНДР Кім Чен Ином
"Що люди отримують у результаті?"
"Реальність": зустріч Трампа з Кім Кардашян
"Це безглузде реаліті-шоу на найвищому рівні".
"Перезавантаження сімейки Аддамс виглядає "неймовірно".
"Лише один президент, якого я знаю". (На фото – Кріс Дженнер, матір Кім Кардашян).
Нагадаємо, Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити тюремну реформу та помилування.
Як зазначає телеканал CBS, Кардашян мала намір просити Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбуває довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше.
Також зірка мала обговорити пенітенціарну реформу зі старшим радником Трампа.