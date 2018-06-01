"Ти друга Меланія": соцмережі вибухнули жартами про зустріч Трампа і Кардашян

Зустріч американської зірки Кім Кардашян і президента США Дональда Трампа зібрала багато мемів від користувачів соціальних мереж.

Так, дехто встиг вже потролити, що насправді Трамп зустрівся з Кім Кардашян, щоб протестувати нову колекцію тональних кремів від Кардашян.

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Відсутність Меланії на зустрічі також зіграла на реакції користувачів. До прикладу, один з юзерів Twitter зазначив, що Кім замінила Меланію.

"Це те, ким ми є зараз".

This is who we are now. pic.twitter.com/kMv1GwCGBd — Ann Kriss (@akriss253) 30 мая 2018 г.

"Що люди очікують від Трампа?" – йдеться у пості в Twitter.



"Очікування": зустріч Трамп з лідером КНДР Кім Чен Ином

"Що люди отримують у результаті?"



"Реальність": зустріч Трампа з Кім Кардашян

Nothing is Kim-possible Допис, поширений Saint Hoax (@sainthoax) 31 Тра 2018 р. о 8:19 PDT

"Це безглузде реаліті-шоу на найвищому рівні".

It’s the mindless reality show dumbshit summit! pic.twitter.com/euKvHsSyhW — R. Andreas (@RuRuSapiens) 31 мая 2018 г.

"Перезавантаження сімейки Аддамс виглядає "неймовірно".

This Addams Family reboot looks *amazing.* pic.twitter.com/zDrD3JxDwu — bertolt blecht (@benschwartzy) 30 мая 2018 г.

"Лише один президент, якого я знаю". (На фото – Кріс Дженнер, матір Кім Кардашян).

the only president i know Допис, поширений Andrea Giacopuzzi (@andreagiacopuzzi) 31 Тра 2018 р. о 12:25 PDT

Нагадаємо, Кім Кардашян зустрілася з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити тюремну реформу та помилування.



Як зазначає телеканал CBS, Кардашян мала намір просити Трампа помилувати 63-річну Еліс Мері Джонсон. Жінка відбуває довічне покарання без права на звільнення за торгівлю наркотиками, вчинену нею вперше.



Також зірка мала обговорити пенітенціарну реформу зі старшим радником Трампа.