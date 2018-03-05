11:47
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ті, хто продовжать боротьбу: мати після смерті сина в АТО стала меркою і змінила місто

10:11, 5 березня 4618 Читать новость на русском

Алла Квач втратила сина в АТО, але не здалася. Мама загиблого воїна АТО після смерті сина змогла взяти себе в руки і стати меркою міста Заліщики, що на Тернопільщині.

Вона стала меркою у 2016-ому. Містечко маленьке – населення всього 10 тисяч. Бюджет теж невеликий – 11 мільйонів гривень. Алла згадує, коли починала працювати, у місцевому житлово-комунальному господарстві майже не було інвентарю.

Читайте також: Є ким пишатися: наймолодший в Україні голова подарував селу друге життя

Та за два роки купили трактор, піскорозкидачі, дробилку, яка січе деревину на тирсу. Нею можна опалювати міські установи та церкви. Повернули у власність міста комунальний водоканал, який раніше був у приватних руках. І повністю реконструювали міський парк, звідки відкривається неймовірний краєвид на сьоме чудо України – Дністровський каньйон. Жителі Заліщиків у захваті.

Підтримували, голосували за неї. Тому що ми прагнули змін, змін у кращий бік. Було дуже багато проблем, з якими потрібно було боротися, брати все і відновлювати,
– сказав директор КП "Заліщицький водоканал" Адам Хом'як.

За фахом Алла лікарка-cтоматологиня. Працювала у районній лікарні. За громадську роботу взялася лише після початку війни. У 2014-ому на фронті загинув її син Орест.

Ми провели його востаннє на поїзд до Києва влітку 8 липня, а потім вже зустріли в труні. Я практично не спала після того, як син загинув,
– розповіла жінка.

Щоб врятувати себе від болю, спершу почала організовувати волонтерські акції – провела у місті 7 толок. А згодом вирішила балотуватися.

Зараз у жінки багато роботи і багато планів. Цього року хоче встановити декілька дитячих майданчиків та оновити ще один парк. А також мріє знову зробити Заліщики курортним містом. Раніше сюди на відпочинок приїздили з усієї Східної Європи.

Більше – дивіться у сюжеті.

Теги: Новини України Тернопіль
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
3058
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1685
Будни
сьогодні, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2188
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1521
Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
11 березня, 21:39 Футбол. Нічия Маріуполя та Зорі, перемога Динамо над Вересом
1344
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук