Ті, хто продовжать боротьбу: мати після смерті сина в АТО стала меркою і змінила місто

Алла Квач втратила сина в АТО, але не здалася. Мама загиблого воїна АТО після смерті сина змогла взяти себе в руки і стати меркою міста Заліщики, що на Тернопільщині.

Вона стала меркою у 2016-ому. Містечко маленьке – населення всього 10 тисяч. Бюджет теж невеликий – 11 мільйонів гривень. Алла згадує, коли починала працювати, у місцевому житлово-комунальному господарстві майже не було інвентарю.

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Та за два роки купили трактор, піскорозкидачі, дробилку, яка січе деревину на тирсу. Нею можна опалювати міські установи та церкви. Повернули у власність міста комунальний водоканал, який раніше був у приватних руках. І повністю реконструювали міський парк, звідки відкривається неймовірний краєвид на сьоме чудо України – Дністровський каньйон. Жителі Заліщиків у захваті.

Підтримували, голосували за неї. Тому що ми прагнули змін, змін у кращий бік. Було дуже багато проблем, з якими потрібно було боротися, брати все і відновлювати,

– сказав директор КП "Заліщицький водоканал" Адам Хом'як.

За фахом Алла лікарка-cтоматологиня. Працювала у районній лікарні. За громадську роботу взялася лише після початку війни. У 2014-ому на фронті загинув її син Орест.

Ми провели його востаннє на поїзд до Києва влітку 8 липня, а потім вже зустріли в труні. Я практично не спала після того, як син загинув,

– розповіла жінка.

Щоб врятувати себе від болю, спершу почала організовувати волонтерські акції – провела у місті 7 толок. А згодом вирішила балотуватися.

Зараз у жінки багато роботи і багато планів. Цього року хоче встановити декілька дитячих майданчиків та оновити ще один парк. А також мріє знову зробити Заліщики курортним містом. Раніше сюди на відпочинок приїздили з усієї Східної Європи.

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