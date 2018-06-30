14:15
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
21°C 17°C
  • неділя
    15°C 12°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Блоги Юлія Ліпенцева
Юлія Ліпенцева

"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років

213
"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років

Ми не перестаємо грати, бо дорослішаємо. Ми дорослішаємо, бо перестаємо грати. Саме навколо цієї тези крутиться сюжет фільму "Ти квач", знятого, до слова, на основі реальної історії.

Енергійна комедія про чоловіків, які 30 років поспіль грають у квача, залишає після себе хороший настрій і приємні враження. Ставши дорослими людьми, кожен зі своїм життєвим шляхом і досягненнями та провалами, шкільні друзі продовжують грати, виділяючи один місяць в рік для "сезону полювання". Щороку у травні чоловіки переходять у режим "квача" і роблять все можливе, щоб передати ганебне звання один одному. Поміж них є той, хто за 30 років жодного разу так і не ставав квачем, а тому травень перетворюється у сезон полювання на невловимого.

Також у кіно: "8 подруг Оушена": чи вдалось сестрі шахрая здійснити найбільшу аферу в історії?

Хоча така дитяча гра допомагає друзям періодично бачитись та підтримувати стосунки, водночас, вона ж ці стосунки і руйнує. Бо чоловіки не спиняються ні перед чим: чи то втрата незайманості, чи весілля, чи народження дитини (буквально, пологи), чи похорон — будь-яка подія може перерватись фразою "Ти квач". Кіно трохи нагадує мультфільм "Том і Джері", де ніби і мило, весело, але головні герої кидають одне в одного праскою чи проявляють іншу жорстокість, зображену як безневинні розваги.

"Сподіваюсь, твій батько пишався тим, ким ти став. Квачище!", — абсолютно нормальна заявка на похороні. Не кожен друг зрозуміє таку поведінку.

Акторський склад "Ти квач" доволі впізнаваний: Аннабелль Волліс, Джон Хемм, Айла Фішер, Джеремі Реннер, Ед Гелмс... Хочеться відзначити дві речі: актори не дуже схожі на однолітків, однокласників; Джеремі Реннера, наше Соколине Око, незвично і цікаво бачити у комедійній ролі. "Ти квач" — не те кіно, в якому можна проявити максимум акторського таланту.

Фільм "кидає" глядача від сміху до розчулення. Принаймні, намагається. І це не йде стрічці на користь. Оскільки глядача вже налаштували на легкість і сміх, на дурнуваті, а деколи жорстокі приколи, які нікого не ображають, повертатись із цього стану не хочеться. Атмосферу дитячості руйнує зав’язка, коли ми розуміємо чому цей травень може стати останнім раундом — один із компанії "квачів" виходить із гри. Ну, принаймні, нам так кажуть спочатку. Додавання розчуленості і співчуття у цей мульфільм для дорослих виглядає поганою ідеєю. Ці персонажі — не ті, хто може спровокувати на переживання.

"Ти квач" настроєво тяжкіє до стрічок на кшталт "Ми — Міллери". Ви могли б брати на цей фільм дітей, якби не лайка і пошлість (звідси й вікове обмеження 16+). В цілому, це вдала комедія з хорошим рейтингом на IMDb — 7.0.

До речі, в The Wall Street Journal справді публікували статтю про друзів, які грають в квача роками, і творці фільму не нехтують нагодою підкреслити цей факт у всіх можливих формах комунікації. Голівуд, звісно, максимально прикрасив подробиці в екранзіації, але якщо дочекаєтесь фінальних титрів, то побачите нарізку із відео тих самих, реальних, прототипів головних героїв.

Читайте також: "Правда або дія": вгадай, хто помре наступним

Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Публікації Кіно
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
сьогодні, 14:01 Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
Олена Булан 39
"Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
сьогодні, 13:01 "Ти квач": дорослі чоловіки і дитяча гра тривалістю 30 років
Юлія Ліпенцева 213
Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
сьогодні, 12:00 Вся правда про сімейний відпочинок в Лазурному на Херсонщині
Анастасія Ковач-Петрушенко 1731
Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
сьогодні, 10:01 Польща: про Голокост – можна, а про Бандеру – зась?
Борис Немировський 1310
Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
сьогодні, 09:03 Головні новини 29 червня: продовження історії з полоненими та санкції проти Росії
3269
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук