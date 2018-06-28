"Ти маєш повне право жити в мирі": в окупованому Донецьку розклеїли привітальні листівки

В центрі непідконтрольного Україні Донецька в День Конституції, 28 червня, патріоти вивісили привітальні листівки, які нагадують громадянам України про їх права.

Про це повідомив сайт DT.UA.

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Відомо, що подібні листівки розміщені в районі критого ринку та автостанції, на вулиці Університетській і на бульварі Шевченка.

Конституція України. Знай свої права. Ти маєш повне право жити в мирі,

– йдеться в листівках на тлі жовто-синього прапора України.



В центрі окупованого Донецька з'явилися привітальні листівки

Нагадаємо, в День Конституції України, в окупованому Донецьку невідомі встановили синьо-жовтий прапор на даху багатоповерхового будинку.