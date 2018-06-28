"Ти маєш повне право жити в мирі": в окупованому Донецьку розклеїли привітальні листівки
В центрі непідконтрольного Україні Донецька в День Конституції, 28 червня, патріоти вивісили привітальні листівки, які нагадують громадянам України про їх права.
Про це повідомив сайт DT.UA.
Читайте також: День Конституції 2018: програма святкових заходів у Києві та інших містах України
Відомо, що подібні листівки розміщені в районі критого ринку та автостанції, на вулиці Університетській і на бульварі Шевченка.
Конституція України. Знай свої права. Ти маєш повне право жити в мирі,
– йдеться в листівках на тлі жовто-синього прапора України.
В центрі окупованого Донецька з'явилися привітальні листівки
Нагадаємо, в День Конституції України, в окупованому Донецьку невідомі встановили синьо-жовтий прапор на даху багатоповерхового будинку.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі