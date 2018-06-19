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"Ти називатимеш мене, пане президенте": Макрон визвірився на підлітка, який назвав його на ім'я

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Макрон висварив хлопця за "панібратство"
Макрон висварив хлопця за "панібратство" / Twitter

Президент Франції Еммануель Макрон не на жарт розізлився на французького підлітка, який під час урочистостей звернувся до нього "Ману".

Інцидент стався під час урочистих заходів з нагоди річниці заклику колишнього президента Шарля де Голля, який вважають початком Руху Опору у Франції.

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Макрон "пішов в народ", обмінювався рукостисканнями і питав: "Як справи?"

Один з підлітків вирішив скористатись такою безпосередньою близькістю до першої особи держави і у відповідь теж спитав: "Як справи, Ману?" (Ману – це зменшувально-ласкаве від імені Еммануель).

У відповідь на таку фамільярність Макрон запротестував.

Ні, ні, ні, ні! Ти не можеш так поводитись. Ти тут, на офіційній церемонії, і слід поводитись як належне. Ти можеш вдавати дурня, але сьогодні тут "Марсельєза", "Пісня партизан"... Називай мене "Пане президенте" або "Пане". Гаразд?
– наголосив Макрон.

Хлопець у відповідь лише винно відповів: "Так, пане".

 

Теги: Еммануель Макрон Новини Франції
Джерело: 24 Канал
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