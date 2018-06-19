"Ти називатимеш мене, пане президенте": Макрон визвірився на підлітка, який назвав його на ім'я
Президент Франції Еммануель Макрон не на жарт розізлився на французького підлітка, який під час урочистостей звернувся до нього "Ману".
Інцидент стався під час урочистих заходів з нагоди річниці заклику колишнього президента Шарля де Голля, який вважають початком Руху Опору у Франції.
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Макрон "пішов в народ", обмінювався рукостисканнями і питав: "Як справи?"
Один з підлітків вирішив скористатись такою безпосередньою близькістю до першої особи держави і у відповідь теж спитав: "Як справи, Ману?" (Ману – це зменшувально-ласкаве від імені Еммануель).
У відповідь на таку фамільярність Макрон запротестував.
Ні, ні, ні, ні! Ти не можеш так поводитись. Ти тут, на офіційній церемонії, і слід поводитись як належне. Ти можеш вдавати дурня, але сьогодні тут "Марсельєза", "Пісня партизан"... Називай мене "Пане президенте" або "Пане". Гаразд?
– наголосив Макрон.
Хлопець у відповідь лише винно відповів: "Так, пане".