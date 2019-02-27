Ти негідник, кнопка, бл*дь: Кернес образив обурених підвищенням цін на проїзд харків'ян

Міський голова Харкова не раз потрапляв у скандали та дозволяв собі вживати нецензурну лексику на публіці. Так, 27 лютого він обматюкав та назвав дебілами активістів, які протестують проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Скандальний інцидент трапився під час засідання Харківської міської ради. На сесії депутати підтримали рішення виконавчого комітету про підвищення цін на проїзд у трамваях і тролейбусах до 6 гривень, а в метро до 8 гривень.

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Через підняття тарифів на сесію міськради прийшли майже два десятки незадоволених харків'ян. Вони скандували "Кернеса – у відставку" та вимагали виконати рішення суду про призупинення дії нових тарифів на проїзд у транспорті.

Активісти також попросили Кернеса надати слово депутату Верховної Ради Віталію Купрію.

"Шановні депутати! Хто хоче дати слово ось цим буйно-гучним дебілам, прошу проголосувати", – звернувся Кернес до міськради у відповідь на прохання мітингувальників. Але більшість депутатів проголосувала проти виступу Купрія.

Кернес обізвав активістів на сесії Харківської міськради: відео

Представники громадських організацій на сесії міськради: Кернес оголосив перерву UPD: // 10:40. До акціянтів на вулиці вийшов представник антикорупційного центру Дмитро Булах. Він розповів про те, що відбувається в сесійній залі та закликав людей залишатися під стінами міської ради до завершення сесії. Також, за його словами, присутній на сесії нардеп Віталій Купрій викликав поліцію. UPD: // 10:25 Геннадій Кернес оголосив перерву на 10 хвилин та попросив депутатів вийти з зали. Під час перерви з рупором біля трибуни виступає нардеп Віталій Купрій. "Це лузери, які нікуди не потрапили, які називають себе активістами", – сказав Кернес. ______________ Учасники протесту під міськрадою пройшли до сесійної зали. Вони вимагають від міської влади виконання рішення суду щодо призупинення дії тарифів. На сесії вони просять дати їм слово, вигукують з зали. На трибуні плакат: «Кернес, исполняй!». Харківський міський голова Геннадій Кернес вікдрив сесію, а після вигуків з зали, оголосив перерву на 10 хвилин. Під час перерви Кернес назвав присутніх представників громадських організацій, які вимагали слова, «дебілами». Близько 10:15 сесія відновилася. Дивіться, що відбувалося перед сесією і на її початку. Опубліковано UA: Харків Середа, 27 лютого 2019 р.

Окрім цього, Кернес грубо висловився в сторону колишнього депутата Харківської міськради і активіста Дмитра Мариніна.

"Послухай, ти, негіднику, ти не вмієш розмовляти з людьми, ти розумієш це чи ні? Виведи свою групу людей звідси. І досить тут взагалі нам вказувати. Ти кнопка, бл*дь, ти зрозумів чи ні?", – сказав Кернес.

Увага! На відео та у дописі присутні нецензурні висловлювання! (18+)

Кернес обматюкав активіста Дмитра Мариніна: