Ти негідник, кнопка, бл*дь: Кернес образив обурених підвищенням цін на проїзд харків'ян
Міський голова Харкова не раз потрапляв у скандали та дозволяв собі вживати нецензурну лексику на публіці. Так, 27 лютого він обматюкав та назвав дебілами активістів, які протестують проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.
Скандальний інцидент трапився під час засідання Харківської міської ради. На сесії депутати підтримали рішення виконавчого комітету про підвищення цін на проїзд у трамваях і тролейбусах до 6 гривень, а в метро до 8 гривень.
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Через підняття тарифів на сесію міськради прийшли майже два десятки незадоволених харків'ян. Вони скандували "Кернеса – у відставку" та вимагали виконати рішення суду про призупинення дії нових тарифів на проїзд у транспорті.
Активісти також попросили Кернеса надати слово депутату Верховної Ради Віталію Купрію.
"Шановні депутати! Хто хоче дати слово ось цим буйно-гучним дебілам, прошу проголосувати", – звернувся Кернес до міськради у відповідь на прохання мітингувальників. Але більшість депутатів проголосувала проти виступу Купрія.
Кернес обізвав активістів на сесії Харківської міськради: відео
Окрім цього, Кернес грубо висловився в сторону колишнього депутата Харківської міськради і активіста Дмитра Мариніна.
"Послухай, ти, негіднику, ти не вмієш розмовляти з людьми, ти розумієш це чи ні? Виведи свою групу людей звідси. І досить тут взагалі нам вказувати. Ти кнопка, бл*дь, ти зрозумів чи ні?", – сказав Кернес.
Увага! На відео та у дописі присутні нецензурні висловлювання! (18+)
Кернес обматюкав активіста Дмитра Мариніна: