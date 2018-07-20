Ти порушуєш закон, а ми тобі квартиру: чому судді, які скалічили долі людей, досі працюють

Першочерговим завданням судової реформи є очищення судів від "персон у мантіях", які у часи Майдану за вказівками адміністрації Януковича, свідомо засуджували невинних. Ці судді вчиняли навіть гірше ніж російські судді, які судять в’язнів Кремля – Сенцова, Балуха, Гриба, Шумкова та інших. Гірше ніж радянські судді, які судили В'ячеслава Чорновола, Левка Лук'яненка, Василя Стуса.

Залишення у системі суддів Майдану свідчить лише про одне – повний провал судової реформи. Саме на літо, коли більшість українців намагаються хоч трохи відволіктись від реалій нашого життя, призначено співбесіди для багатьох одіозних суддів Майдану.

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То які результати їх перевірки та хто чекає її найближчим часом? Почну з перемоги. Одіозна суддя Майдану – голова Дніпровського суду Неля Ластовка не пройшла оцінювання та має бути звільнена. Про неї неодноразово згадували у медіа і це дало ефект. До речі, рішення про її звільнення за справи Майдану приймалось ще рік тому. Проте вона знайшла підходи до Вищої ради правосуддя, яка залишила її на посаді. Тому про реальне звільнення можна буде говорити лише після відповідного рішення Вищої ради правосуддя.



Неля Ластовка

Дійсно хороша новина, але насправді це лише невеличка ложка меду у бочці дьогтю. Димова завіса від звільнення судді Саніна вже розвіялась.

Останній скандал з рекомендуванням очевидно недоброчесного судді Погрібніченка, завдяки якому членкиня Вищої комісії Весельська отримала елітну квартиру у центрі Києва, змушує приносити чергову жертву, якою і стала Ластовка.

І за цією димовою завісою інші судді Майдану успішно проходять оцінювання. Секретар Ради суддів України та суддя Деснянського суду Олена Журавська у часи Майдану виносила рішення про взяття під варту та позбавлення прав керування невинних активістів.

На співбесіді вона поводилась особливо цинічно. Вказала неправду щодо обставин справи. А те, що вона виносила незаконні рішення назвала наклепом. Вважає, що взагалі не судила учасників Майдану. А знаєте чому? Бо у неї є довідка від Ради активістів Майдану, що ув'язнений нею 19-річний юнак не був його учасником.

А ви знали, що є така Рада активістів Майдану і що вона видає довідки про те, хто був на Майдані? Ні? А от Журавська знає і Комісія довіряє цій інформації. А ще суддя заявила, що затриманий не був проти ув’язнення.



Олена Журавська

Не вірите? А от Комісія повірила. Ще суддя переконувала, що затриманий поводив себе агресивно, побив "беркутців" і мав необхідні для цього знаряддя. І справді, відповідно до даних прокурора юнак побив понад 100 правоохоронців, а його вину підтверджували вилучені при затримані докази – каска і кофта.

Так, на думку судді, каска і кофта – це майже зброя масового ураження. Члени Комісії: Василенко, Бутенко і Шилова теж так вважають, і тому визнали поважну й амбітну членкиню Ради суддів України цілком доброчесною.

А ще памятаєте, як на два місяці загратували адвоката Віктора Смалія за те, що він шарпнув за мантію іншого суддю Майдану – Володимира Бугіля? Суддю Оксану Бірсу, яка виносила це явно свавільне рішення теж визнали доброчесною. Коли в неї запитали, чому вона застосувала такий суворий захід, коли людей, звинувачуваних у замаху на вбивство під домашнім арештом тримають. Вона відповіла – ну, це ж суддя.

Сам Бугіль проходив співбесіду того ж дня, що і його захисниця Бірса. У часи Майдану він відправляв активістів за грати. Цікава деталь, що Бугіль зараз судить члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського, якого звинувачують у посередництві хабара у розмірі півмільйона доларів.



Так от, Бугіль завдячує своїй посаді Павлу Гречківському, але відводу не взяв. В оцінюванні Бугіля Комісія зробила перерву. Мабуть, спершу має по Гречківському правильне рішення винести, а вже потім його оцінять.

Пройшли оцінювання і менш відомі судді Майдану – Олексій Диба з Оболонського суду та Олена Павленко з Подільського суду. Обоє засуджували невинних за поїздку до Межигір'я і не понесли будь-якого покарання. Вже скоро оцінювання буде проходити сумнозвісна екс-голова Голосіївського суду міста Києва Олена Первушина.



Олена Первушина

Сама вона не судила учасників Революції Гідності. Але усі знають, що у Голосіївському суді жодна важлива справа не вирішується без Первушиної. Відомо також, що вказівки по справах Майдану давались з Адміністрації президента Януковича через голів судів.

Близько 10 суддів під керівництвом Первушиної виносили рішення про взяття під варту та позбавлення прав керування невинних активістів Майдану. Судді Калініченко, Антонова, Білик та Фролов вже звільнені за справи Майдану. До речі, Білик після звільнення не кинув займатись кривосуддям і його затримано НАБУ як посередника у хабарі іншому судді цього суду. Інші – продовжують працювати та чекають на оцінювання.

Зі звільненими суддями вийшла дуже цікава історія. Первушина більше року не звільняла суддів Калініченка та Фролова після Указу Президента про їх звільнення. На роботу вони не ходили, але ходили на Збори суддів, коли там приймались важливі для Первушиної рішення. Лише після скандалу у медіа, цих суддів звільнили остаточно.

Цікаво, що за кілька днів до Указу Президента про звільнення судді Фролова, Первушина видала йому службову квартиру. І це при тому, що у родини Фролова у Києві два житлових будинки. Ні радше, два палаци загальною площею майже 1 800 квадратних метрів. Тобто Фролову ця квартира явно не потрібна. Наймовірніше, це просто плата за певні послуги чи мовчання. За цим фактом НАБУ веде розслідування.

Сама ж Первушина стала відомою після того, як Автомайдан зняв дроном її заміський будинок та зафіксував її на незадекларованому позашляховику. Спершу до Автомайдану приходили гінці від прокурора Матіоса, мовляв Первушину краще не чіпати. А коли гінців просто послали, через кілька днів до одного з активістів Автомайдану військова прокуратура прийшла з обшуком. Звісно, нічого не знайшли. Просто хотіли залякати, але не вийшло.

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Після цього Первушина кілька разів намагалась повернути собі владу Голосіївському суді. Це не вдалось, але головою суду обрали протеже Первушиної – суддю Наталію Чередніченко, яка у часи Майдану засуджувала невинних за поїздку до Межигір'я і підлягає люстрації. Первушина зареєстрована у гуртожитку, де має ліжкомісце 9 квадратних метрів.

Але насправді користується квартирою на 126 квадратних метрів у самому центрі Києва неподалік від Верховної ради та Адміністрації Президента. Після розслідування Автомайдану вимушена була задекларувати і будинок під Києвом площею 470 квадратних метрів.

В один день з Первушиною оцінювання буде проходити інший суддя Майдану з Голосіївського суду – Дмитро Валігура. Цей суддя відзначився тим, що забрав права за поїздку до Межигір’я у 5 невинних осіб. Серед них був молодий хлопець, який працював водієм на одному з комунальних підприємств Києва.

Цей потерпілий дав покази, що після прийняття рішення Валігура сказав, що оскаржувати його марно, бо він є у якихось списках. Це ще раз доводить замовність рішень проти активістів. У зв’язку з цим хлопець, який хворіє на цукровий діабет втратив роботу. Бо неможливо працювати водієм без водійського посвідчення. А от Валігура до сих пір працює, бо у нас можна бути суддею без совісті та честі.



Дмитро Валігура

Суддя Захарчук у часи Майдану засудила двох осіб за поїздку до Межигір’я. Один з них начебто порушував правила тоді, коли був на тренуванні з баскетболу. Половина баскетбольної команди стверджувало, що водій аж ніяк не міг керувати автомобілем на баскетбольному майданчику, але Захарчук була невблаганна. При цьому, вона ще й забороняла спостерігачам на цих засіданнях робити аудіо чи відеозаписи.

Усі ці судді продемонстрували готовність підкорятись вказівкам та засуджувати невинних. Усі вони є дискредитованими, а отже залежними. Взамін на виконання вказівок вони отримують індульгенцію на безкарність. Недаремно так багато суддів Майдану потім попадались на хабарах, рейдерстві чи інших грубих порушеннях закону. Вони вже ніколи не будуть здійснювати справжнє правосуддя. А залишення їх на посадах вбиває саму ідею очищення та оновлення судів.

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Тому надзвичайно важливо максимально ретельно вичистити суди від суддів Майдану. А це можливо лише за умови жорсткого контролю громадськості та зміни органів, які реалізовують судову реформу.