"Ти розкішна": MELOVIN зворушливо привітав маму

Представник від України на Євробаченні-2018 Костянтин Бочаров, більш відомий, як MELOVIN, привітав свою маму з днем народження і опублікував її світлину у соцмережі.

Про це MELOVIN написав на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: MELOVIN похизувався новим домашнім улюбленцем: фото

Моя неймовірна мамо! Сьогодні Всесвіт відправив тебе на землю, і я вітаю тебе з днем ​​народження! Ти подарувала мені життя! Справжнє, щасливе і впевнене! Я люблю тебе настільки, що цю силу неможливо вирахувати жодною придуманою вченими формулою і одиницею виміру! Ти мій Всесвіт, моя ікона!,

– прокоментував світлину співак.

Крім того, Костянтин додав, що саме віра і любов матері зробили його тим, ким він є для багатьох людей.

"Будь щасливою! Довгих років життя і титанового здоров'я! Пам'ятаєш, як ти не хотіла, щоб я тебе фотографував? Але ж не дарма я тебе вмовив! Ти розкішна!", – заявив він.