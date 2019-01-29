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      "Ті самі яйця, лише в профіль": у МЗС прокоментували новий мирний план для Донбасу

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      Клімкін прокоментував новий план для Донбасу
      Клімкін прокоментував новий план для Донбасу / Getty Images

      Україна очікує, що миротворці прийдуть на окупований Донбас, аби підготувати його до "нормальних і чесних виборів". Однак у новому плані спецпредставника ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка щодо врегулювання в регіоні конструктивних пропозицій немає.

      Про це сказав глава МЗС Павло Клімкін, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Введення миротворців ООН на Донбас: Порошенко обговорив ініціативу з Меркель

      24 канал писав, що в Організації безпеки та співробітництва у Європі підготували новий план щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Він має стати заміною мінським угодам.

      Відповідно до нього, у процесі братимуть участь ОБСЄ, ООН та спеціально створене агенство Євросоюзу. Натомість Росія та Україна мають укласти договір, який потім повинні схвалити парламенти.

      Однак у МЗС заявляють, що нових рішень у розробленому плані немає. Певний прогрес глава міністерства Павло Клімкін побачив лише "у формі" пропозицій. Зокрема, у них говорять про необхідність введення на Донбас миротворців, про що раніше вже говорила Україна.

      Жодного принципово нового плану немає. Пан Сайдік представив наприкінці минулого року своє бачення. Це пропозиції, над якими ще потрібно працювати… За змістом – це поки що те саме. Як кажуть: "ті самі яйця, лише в профіль",
      – зазначив Клімкін.

      Він також наголосив, що найперше на окуповану територію Донбасу повинні прийти миротворці і підготувати регіон для  "нормальних, вільних і чесних виборів". Однак, за словами міністра, у новому плані про це не йдеться.

      Що таке миротворча місія?Це заходи з боку міжнародної спільноти щодо запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту.

      Що відомо про запровадження миротворчого контингенту на Донбасі?У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

      На переконання Росії, миротворчі сили на Донбас слід ввести лише для для захисту працівників ОБСЄ на лінії розмежування. Натомість Україна пропонує, аби ті зайшли на усю територію регіону, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. За словам Києва, такий крок є необхідним, аби Росія не могла постачати зброю та військових на Донеччину та Луганщину.

      Раніше Петро Порошенко заявляв, що запровадження миротворчої місії ООН на територію Донбасу не відбувається через блокування цього питання Росією, попри те, що вона є одним із підписантів Будапештського меморандуму, відтак виступала гарантом безпеки України. Тому, за словами глави держави, Росія повинна пояснити всьому світові, чому вони проти.

      МИРОТВОРЦІ НА ДОНБАСІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Миротворчий контингент ООН ОБСЄ Нормандський формат Мінські домовленості Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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