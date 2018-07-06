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Ти така ж брехлива: 13-річна донька Седокової страждає від нападок бабусі Максима Чернявського

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Анна Сєдокова зі старшою донькою Аліною
Анна Сєдокова зі старшою донькою Аліною / Фото з відкритих джерел

Українська співачка Анна Седокова вже півроку судиться з колишнім чоловіком Максимом Чернявським через опіку над спільною дочкою Монікою. У їхні стосунки активно втручається бабуся Максима – Марина Чернявська. Зокрема, жінка намагається висміяти Анну Седокову у соціальних мережах. Цього разу, образи стосувалися старшої доньки співачки – 13-річної Аліни Белькевич.

Жінка привселюдно звинуватила неповнолітню страшу доньку Седокової у тому, що дівчина "така ж брехлива, як її мама". Про це повідомляє видання Super.

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Марина Петрівна вважала, що переписується зі старшою донькою Сєдокової, натомість листувалася в Instagram з фан-сторінкою дівчинки.

Ти така ж брехлива, як твоя "чудова мама", але навчися читати, хто це пише, або ти сподіваєшся, що я буду мовчати? Я тобі вже писала, я не хочу з тобою спілкуватися, поки ти не вибачишся за образу, яку ти написала Максиму на телефон Моніки. Це через тебе у Мони забрали телефон, щоб вона не питала, що означає це слово,
– написала в коментарях на фан-сторінці Марина Чернявська.

Крім того, Марина Чернявська заявила, що ніхто з Сєдокової аліментів не збирається стягувати, як про це раніше писали ЗМІ.

Однак переписка адвокатів Сєдокової і Чернявського говорить про протилежне: як Максим стане опікуном Моніки, він вимагатиме від Анни аліментів "виходячи із значного доходу співачки від її дуже успішної кар'єри в сфері розваг".


Скріншот / Super

Нагадаємо, після розриву Анні та Максиму вдавалося підтримувати теплі стосунки заради доньки. Все змінилося, коли Моніка повинна була приїхати до співачки на зйомки телепроекту. Однак дівчинка так і не доїхала.

Як стало відомо, бабуся і екс-чоловік забрали Моніку назад в США, а після вони відправили Сєдоковій позов, в якому повідомлялося, що Анна представляє загрозу для дочки. Відомо, що Максим був проти зйомок Моніки і наполягав на тому, щоб вона не переривала навчальний процес.

Теги: LifeStyle Діти Музика Скандал
Джерело: 24 Канал
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