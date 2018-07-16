Ти, тварина, хто така: з’явилося відео допиту учасників Pussy Riot, які вибігли на поле

15 липня під час фіналу чемпіонату світу між Францією та Хорватією учасники Pussy Riot вибігли на поле стадіону "Лужники" у Москві. Вони це зробили у рамках акції "Міліціонер вступає у гру". 4 учасників акції затримала охорона.

Відео допиту опублікував журналіст "Радіо Свободи" Антон Наумлюк.

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На відео видно двох затриманих активістів і чути голос чоловіка, який грубо висловлюється і ображає затриманих.

"Наручники сюди! На обох! Ти, тварюка, хто така? Ім'я прізвище по батькові? А ви знаєте, що Росія за це буде платити штрафні санкції ФІФА? Ви Росію підставили під санкції! Я іноді жалкую, що зараз не 37 рік. Обіс*али Росію, так", – каже голос за кадром.

Відео, як учасники Pussy Riot вибігли на поле під час фіналу Чемпіонату світу

Pussy Riot в своєму Facebook повідомили, що цією акцією вони вимагають звільнення політичних в’язнів, припинення кримінальних справ за репости та незаконних арештів на мітингах, а також допущення політичної конкуренції в країні.

Акцію вони провели у річницю смерті поета Дмитра Прігова, який створив у російській культурі образ міліціонера, носія небесної державності.