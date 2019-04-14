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      Ти винен хоча б тим, що я голодний, – генерал пояснив, чому Росія нагадує вовка з байки Крилова

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      Російську агресію потрібно стримувати
      Російську агресію потрібно стримувати / 24 канал

      Міжнародні спостерігачі і миротворці ООН могли б стримати російську агресію у зоні українсько-російського конфлікту в Керченській протоці. Інакше Росія і далі буде поводитися, як вовк з байки Крилова "Вовк і Ягня", намагаючись своїми вчинками лише підтвердити крилату фразу "Ти винен хоча б тим, що я голодний".

      Обмежувати апетити і дії Кремля мали б об'єднані сили України і міжнародної спільноти. Про це колишній заступник керівника генштабу ЗСУ генерал та кандидат військових наук Ігор Романенко розповів "Главреду".

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      Якби запросити до Керченської протоки миротворців ООН та міжнародних спостерігачів, на думку генерала, у світі б краще розуміли реальну ситуацію, не піддаючись на виверти російської пропаганди.

      Росія в даній ситуації нагадує Вовка з байки Крилова "Вовк і Ягня". "Ти винен хоча б тим, що я голодний", – сказав Вовк, тягнучи у темний ліс ягня. У цьому – вся суть агресивної російської держави,
      – сказав Романенко.

      Адже Росія свідомо відмовляється від міжнародних спостерігачів в Керченській протоці, щоб відчувати себе на цій території вільно – як у "темному лісі", де ніхто не буде бачити злочинів "російського вовка".

      Романенко
      Колишній заступник керівника генштабу ЗСУ генерал запасу Ігор Романенко

      Експерт нагадав також, що Москва запрошувала у ролі спостерігачів представників Франції та Німеччини, і пояснив причини: "І Німеччина, і Франція дуже залежні від Росії. Згадайте хоча б про "Північний потік-2". Або згадайте саміт НАТО в Бухаресті 2008 року, де Путін домовлявся саме з Меркель. А все це потім обернулося війнами: спочатку в Грузії, потім – в Україні".

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      Теги: Новини України Україна – Росія ООН Конфлікт в Азовському морі
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