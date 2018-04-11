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"Ти врятувалась, а вони ні", – однокласники зацькували доньку рятувальника у Кемерові

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Доньку співробітника МНС звинувачують, що вона врятувалася під час пожежі у Кемерові
Доньку співробітника МНС звинувачують, що вона врятувалася під час пожежі у Кемерові / Фото з відкритих джерел

Дев'ятирічна донька одного із рятувальників, який займався ліквідацією пожежі у Кемерово, піддається жорсткій критиці від однолітків. У день пожежі дівчинка з мамою приїхала купувати взуття у ТРЦ "Зимова вишня". Тільки зараз дитина відмовилась взувати їх. А також перестала ходити до школи. Адже там її однокласники принижують і звинувачують у тому, що дівчинка вижила.

Про це пише російське видання "360".

Вона маленька і не розуміє, що відбувається. Плакала багато, але в школу пішла. Любить вчитися. У доньки четвірки і п'ятірки. І однокласники знають, що тато у неї був в "Вишні". А тепер вона не хоче навіть виходити з дому, починає ридати, задихатися, коли намагаємося навіть вийти погуляти,
– розповідає журналістам батько дівчинки, співробітник МНС.

Також мовиться, що однокласники дитини звинувачують в трагедії її батька, а саму дівчинку засуджують за те, вона була у ТЦ під час пожежі і врятувалась.

Дружина пожежника зверталася до вчителів школи за допомогою, але той лише порадив чекати, поки пройде час. Батьки розглядають варіант змінити школу, адже дівчинка піддається й фізичному насиллю.

У школі діти її можуть штовхнути, образити. Дочка плаче, не хоче йти в школу. Викликали їй лікаря, але, здається, нам потрібен психолог. Я не можу пояснити дівчинці, що не винен. Занадто складно це для неї. Вона тільки й чує від однокласників – пожежники винні, тому що не стали рятувати,
– додає батько.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення.
Відомо, що вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Станом на 27 березня, рятувальники виявили рештки всіх 64 загиблих внаслідок інциденту, серед яких 41 дитина. Крім того, постраждали 79 людей.
Слідчий комітет Росії вже висунув обвинувачення п'ятьом затриманим у справі щодо пожежі.

Теги: Новини Росії Новини політики Пожежа в Кемерові
Джерело: 24 Канал
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