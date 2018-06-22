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Тигри, страуси і колекція авто: поблизу Єревана виявили вірменське Межигір'я

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Його позбавили депутатського імунітету, але залишили героєм Нагірного Карабаху. У Вірменії заарештували генерал-лейтенанта Манвела Григоряна. Військовик багато років розкрадав майно армії. Місцева влада все покривала.

Ведмеді, тигри і страуси у приватному зоопарку. Це не Межигір’я, а Вірменія. Дача одіозного генерал-лейтенанта Манвела Григоряна під Єреваном. Його звинуватили в корупції і заарештували. Під час обшуку в садибі знайшли багато цікавого.

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Виявилося, генерал-лейтенант прибрав до рук амуніцію і їжу, яка була призначена для вірменських військовиків під час сутичок у Нагірному Карабасі у 2016 році. В ящиках знайшли навіть листи, які писали діти солдатам на передову. Він також назбирав у своєму гаражі чималу колекцію автомобілів.

Тут і "Роллс Ройс", "Хаммер", всюдиходи, і навіть карета швидкої та військова техніка. В будинку Григоряна знайшли сотні тисяч доларів готівкою і цілий арсенал зброї.

Поступово генерал прибрав до рук весь прибутковий бізнес у місті та прилеглих селах, встановив тут свої порядки, і нікому в голову не приходило шукати на нього управу,
– зазначив глава Комітету зі свободи слова вірменського парламенту Ашто Мелікян.

Манвел Григорян був близьким другом усунутого прем’єра Вірменії Сержа Саргсяна і членом його Республіканської партії. З 2000 по 2008 рік був заступником міністра оборони Вірменії. Відтоді і почав будувати корупційні схеми. Нікол Пашинян, який на тлі масових протестів прийшов до влади на початку травня, запустив процес очищення влади від корупціонерів.

Головні мішені будуть вражені в недалекому майбутньому: це оточення і бізнес-структури, які асоціюються з іменами двох попередніх президентів – Кочаряна і Саргсяна,
– наголосив політичний експерт Рубен Меграбян.

Правоохоронці викрили корупційну схему в популярній мережі торгових центрів "Єреван-сіті". Власники компанії уникали сплати ПДВ за допомогою реєстрації фейкових індивідуальних підприємців. За цю справу вже взялася прокуратура. Тим часом, вірменський парламент позбавив Манвела Григоряна депутатської недоторканності. Щодо нього відкрили кримінальне провадження. А вірмени чекають на інші гучні справи.

Теги: Новини Вірменії Єреван Корупція Гроші Нікол Пашинян
Джерело: 24 канал
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