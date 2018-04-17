Тихе дворіччя Гройсмана: чи буде відставка?

Дворіччя Кабінету Міністрів проходить не в такій епатажній ситуації, як би це могло статися. Насправді, ні опоненти не критикують, ні власна партія не підтримує. Все відбувається за достатньо скромним планом, який, по суті, влаштовує усіх: і критиканів, і тих, хто підтримує чинного Прем'єр-міністра.

Логіка даного сценарію і даних подій дуже проста: опозиціонерам не вигідно критикувати Гройсмана в силу того, що вони розуміють – найбільш активний опозиціонер у разі відставки буде змушений очолювати уряд. А це напередодні президентських виборів може стати електоральним самогубством.

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Юлія Тимошенко пам'ятає, що свого часу очолений український уряд вартував їй власного президентства.

Оскільки Гройсман щодо своїх президентських амбіцій не заявляв, тож і команда Президента його теж не критикує і не бачить в ньому конкурента на даних виборах, які насправді є зараз найголовнішою і найбільшою ціллю Гаранта.

Звичайно, політичні перспективи в Гройсмана є, і перед усім він зможе їх реалізувати або у списку БПП, зайнявши там перше місце, або очоливши власну партію, яку він приберіг ще у Вінниці. За допомогою цього інструменту він зможе взяти участь у наступних парламентських виборах, в яких він 100% братиме участь. Залишається відкритими питання – як саме. Але обидва варіанти для нього є сприятливими.

В будь-якому варіанті чинний Прем’єр-міністр залишається тою фігурою, яка зможе об’єднати навколо себе багатьох різних політиків, як нових, так і досвідчених, що, власне, і демонструє цей Кабмін. Через що дана партія зможе претендувати, наприклад, на третю силу.

Хто є претендентами на посаду Прем’єр-міністра у разі відставки Гройсмана?

Вже другий місяць ходять чутки про призначення Турчинова на посаду Прем’єр-міністра, де він зможе поєднати цей мега-пост із керівництвом передвиборчого штабу Порошенка. Мовляв, і відповідальність, і всі владні інструменти в одні руки в надії на гарний результат для Президента.

Але водночас заплановане призначення Порошенком не відбулося через кілька причин:

Порошенко не хоче остаточно посилювати Народний Фронт. А призначення Турчинова і перемога на президентських виборах автоматично їх затягує в нову Верховну Раду За думками окремих експертів, Арсеній і Арсен грають свою подвійну гру.

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І якщо об’єктивно дивитись і аналізувати всі інсайди й аналітики, то Турчинов – єдиний кандидат, який наразі розглядається. Зі слів Соні Кошкіної в її блозі, уже навіть не розглядається, а розглядався. Тепер начебто питання відставки Кабміну уже знято.

Решта політичних перспективних кандидатів не стільки хочуть очолити Кабмін, скільки більш націлені на президентські вибори. Або чітко президентські, або президентські із парламентським прицілом.

Чи буде переформатування Кабінету Міністрів?

Відкритим залишається питання, чи відбудеться все-таки переформатування Кабміну. Наразі це невідомо. Скоріш за все, що частина міністрів, які зараз є із приставкою в.о., може бути замінена та введені нові цікаві прізвища.

Водночас Верховна Рада боїться виносити питання Уляни Супрун, медична реформа якої викликає надзвичайне збудження у депутатів.

Із негативів, Кабміну варто було б звернути увагу на завершення реформи митниці та співпраці із ЄС, які так і не довели до кінця. Також питання Супрун: хоча і медична реформа введена із квітня у дію, все-таки питання страхової медицини недоопрацьоване, а в політикумі це викликає бурхливі, хоч і не завжди справедливі дискусії.

Так само не зрозуміло питання зі звітом Прем’єр-міністра. Адже наразі м’яч на полі депутатів, котрі отримали звіт ще у лютому, але нині ще не всі комітети розглянули його. Згідно інсайдів: БПП намагається ввести Гройсмана у «підвішене» положення, тому і затягує розгляд звіту до червня. Тому поки що питання приїзду Прем’єр-міністра зі звітом і дедлайни залишаються відкритими.

Підсумовуючи, український політикум наразі більше живе очікуванням Президентських виборів, ніж зміною поточної ситуації у виконавчій владі. Тому більшість політиків націлена не на перерозподіл шматків, а все-таки на захоплення усього пирога.

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