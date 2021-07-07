Тихенко вивезла та поїхала: викрали електросамокат із ЦНАПу в Одесі – відео

В Одесі з одного з Центрів надання адміністративних послуг викрали електросамокат. На ньому туди приїхала одна з відвідувачок установи. На відео викрадення видно, що це зробила жінка. Вона повільно вивезла засіб пересування із приміщення.

Інцидент трапився 6 липня в ЦНАПі на вулиці Косовська,2д. Наступного дня в мережі оприлюднили відео цього злочину.

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Повільно повезла й поїхала

До охоронців Муніципальної варти звернулася власниця самокату. Вона сказала, що вона на певний час відвернулася, а потім транспорту вже не було.

Момент викрадення зняли камери відеоспостереження установи. На цих кадрах видно, що це зробила жінка в чорному одязі.

Вона повільно вивезла задом самокат із приміщення. Потім стала на нього та почала їхати в невідомому напрямку.

Ймовірно, зловмисниця дуже поспішала втекти з місця злочину. Про це свідчить те, що вона не розбиралася, як завести самокат, щоб не відштовхуватись ногою.

Щодо інциденту звернулися до поліції. Правоохоронці приїхали та знайшли підозрювану по гарячих слідах. Чи відкрили кримінальне провадження щодо цього випадку – невідомо.

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