"Тихі герої" Білого дому: у що виллється "бунт" всередині адміністрації Трампа?

До всіх халеп та нещасть, які звалилися протягом останніх місяців на голову Дональда Трампа, додалась ще одна: він, здається, побив горщики з власними підлеглими – співробітниками своєї адміністрації. Звичайно, це – не така вже й загроза, не судовий процес і не імпічмент, але у що ця сварка може вилитися?

Невідомий інсайдер оприлюднив у газеті The New York Times велику статтю, в якій просто розгромив особистість та стиль праці американського президента та заявив, що проти нього в Білому домі піднялося повстання. Трампу стає все важче тримати своїх "солдатів" під контролем.

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Подібні історії навіть за "ери Трампа" трапляються не кожного дня. Так, автором скандального матеріалу, за інформацією редакції, є високопосадовець з адміністрації президента США. Цей блог – справжня помста шефові. В ньому автор описує, як частина американського уряду постійно працює проти президента, аби запобігти страшній шкоді, якої той може завдати країні.

Багато провідних представників його уряду наполегливо працюють для того, аби "розрядити" частину урядової програми Трампа та знешкодити його найгірші плани. Я точно знаю це, бо я – один із них,

– зазначає анонім.

Хто він, цей "один" – невідомо, хоча деякі журналісти припускають, що автором "есе" є ніхто інший, як віце-президент США Майк Пенс.



Віце-президент США Майкл Пенс запевнив, що не причетний до публікації скандальної статті в NYT

Водночас у цьому випадку не йдеться про відкритий спротив чи саботаж. Зрештою, Трамп також вже зробив багато такого, що повністю відповідає бажанням і переконанням республіканців. "Проте, ми вважаємо, що наш найважливіший обов'язок – це обов'язок перед нашою країною, а президент діє таким чином, що загрожує добробуту нашої республіки. Саме це й є підставою того, чому багато з тих, кого призначив Трамп, намагаються робити все можливе, аби зберегти наші демократичні інституції та знешкодити помилкові імпульси, які посилає Трамп доти, доки він не піде у відставку", – йдеться в анонімній публікації.

Дивна "сповідь" посадовця

Важко згадати щось подібне за часів інших американських президентів, принаймні у сучасній американській історії. Й "сповідь" ця була оприлюднена за дивним збігом обставин. Днем раніше у The Washington Post з'явилися перші сторінки нової книги відомого журналіста Боба Вудворда – книги, яка, загалом, написана у схожому руслі, що й ця скандальна стаття. Вудворд цитує багатьох неназваних членів уряду, а також кількох екс-співробітників Трампа, які цілком недвозначно розповідають, наскільки оточення президента переймається його схильностями та стилем керівництва. А також про те, що багато співробітників глави Білого дому через патріотичні міркування змушені вдаватися до будь-яких можливих хитрощів, аби їхній шеф не накоїв великої біди.



Книга журналіста Боба Вудворда "Страх: Трамп у Білому домі" містить багато образливих цитат про Трампа

Білий дім та деякі члени уряду спростували розповіді Вудворда, назвавши їх "вигадками". Але наступного ж дня у NYT з'являється публікація, яка, загалом, підтвердила те, про що написав журналіст. Зокрема, анонімний автор зауважує, що:

Корінь проблеми полягає в аморальності Трампа. Кожен, хто працює з ним, знає, що він не дотримується жодних основних принципів, які могли б бути основою тих чи інших рішень.

Хоч президент і був обраний від Республіканської партії, він не демонструє ніякої прихильності до консервативних ідей на кшталт "вільного духу, вільного ринку та вільних народів", продовжує неназваний посадовець Білого дому. Те, що Трамп проголосив пресу "ворогом народу", має глибоке підґрунтя: "Імпульси, які видає президент США, загалом спрямовані проти свободи та є антидемократичними".

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Хоча Трамп і може похвалитися деякими успіхами, вони були досягнуті не завдяки, а всупереч його стилю керівництва, який є "імпульсивним, зарядженим на конфлікт, дріб'язковим та неефективним", – вважає анонім. "Від Білого дому й до інших органів та структур виконавчої влади посадовці в приватних розмовах висловлюють недовіру до коментарів та дій лідера США. Більшість намагається ізолювати свою щоденну працю від його примх".

Автор розповідає про те, що члени американського уряду навіть розмірковували про можливість відсторонення Трампа від справ через його невідповідність президентській посаді.

Зважаючи на нестабільність, яку ми спостерігаємо, в Овальному кабінеті точилися розмови про те, чи не слід скористатися 25-ю поправкою до Конституції, яка б започаткувала складний процес відсторонення президента від посади. Але ніхто не хоче розв'язувати конституційну кризу,

– розповідає анонім.

"Натомість ми будемо робити все, що можемо, аби розвернути ситуацію в правильному напрямку, аж поки все не закінчиться – тим чи іншим чином", робить висновок автор скандальної статті.

Варто зазначити, що "управління з двома обличчями" якраз і становить ту саму конституційну кризу в США, якої супротивники Трампа нібито намагаються уникнути, позаяк багато міністрів ведуть зовсім не ту політику, якої від них вимагає демократично обраний американський президент.

З різних планет

Насправді, уважні спостерігачі вже досить довгий час помічають, що вислови та бажання Трампа дуже відрізняються від реальних дій американського уряду – так, ніби вони походять з різних планет. Особливо чітко це можна спостерігати на прикладі "російської теми", коли американський уряд запроваджує проти Москви все нові жорсткіші санкції, натомість глава Білого дому нічого так не бажає, як стати "кращим другом" Путіна.

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Незрозуміла поведінка Трампа була б ще підозрілішою, якби у Білому домі не сиділи "тихі герої", вважає автор публікації, який приписує до їхнього числа й себе. Деяких найближчих соратників Трампа преса вважає шахраями – а насправді, стверджує інсайдер, вони зробили напрочуд багато, аби не допустити поганих рішень – навіть, якщо їм не все вдавалося довести до кінця.

Можливо, в наші хаотичні часи це й не дуже велике полегшення, але американці мають знати, що разом із Трампом у будь-якому приміщенні завжди присутні свідомі дорослі. Ми чудово розуміємо, що відбувається. І ми намагаємося робити те, що є правильним, навіть, якщо Дональд Трамп цього не робить,

– запевняє неназваний чиновник.

Крик душі

Відверто кажучи, це "есе" читається, як справжній крик душі та як спроба реабілітувати "тихих героїв" трампової адміністрації, очистити їх від "смороду" нинішнього правління. Але водночас – це доказ того, що "імперія Трампа" все більше розхитується.

Вудворд назвав свою книгу "Страх", неочевидно посилаючись на формулювання самого Трампа, який назвав владу "здатністю розповсюджувати страх". А й справді, його влада багато в чому базується саме на цьому почутті.



Влада Трампа базується на почутті страху

На страхові республіканських "ренегатів", який Трамп "кине" у Twitter на поталу своїм 54 мільйонам прихильників. На страхові республіканських конгресменів перед трамповими фанами з "партійного базису". А тепер, схоже, і уряд Трампа тримається купи лише завдяки людям, які не кидають цю справу тому, що відчувають страх перед тим, що може накоїти президент, якщо "дорослі" поруч із ним не виконуватимуть своїх постійних обов'язків "політичних пожежників".

Як не прикро, але докази того, що адміністрація США "хитається", все примножуються. Багато близьких співробітників Трампа протягом минулих тижнів відвернулися від нього та стали інформаторами ФБР – це доказ, що влада Трампа тане. Те, що тепер високопосадовець з його уряду публікує подібний нищівний блог – ще один натяк на те, що "щось прогнило в Данському королівстві". Вся сцена нагадує останній акт із шекспірівського "Макбета":

І жменька тих, хто вірним йому полишився, не пишуть ті любові на знаменах – лиш страх...

Чим закінчилася історія "Макбета" – відомо. Може здатися, що Трамп – такий же "гном, що вліз в одяг велетня", який кожного дня заново демонструє, наскільки непридатним він є для найважливішої посади всього західного світу. Й навіть усвідомлюючи, наскільки критичною стала ситуація – Трамп все одно продовжує гнути свою лінію.

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P. S. Зрозуміло, що і глава Білого дому, і його прес-секретар гнівно спростували як книгу Вудворда, так і статтю в NYT. Глава Білого дому назвав публікацію "боягузливою", а Сара Сандерс закликала автора "просто піти у відставку". Але ці формулювання наразі звучать вже як завчені фрази, які навряд чи на когось ще можуть вплинути.