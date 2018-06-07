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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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"Тихий вбивця": як визначити наявність діабету

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Як визначити рівень цукру у крові
Як визначити рівень цукру у крові / еdinstvennaya.ua

Діабет називають "тихим вбивцею", оскільки його ймовірну наявність дуже важко розпізнати. Але все ж є деякі явні симптоми, які вказують на небезпечну хворобу.

Першим тривожним дзвіночком зазвичай є ослаблений імунітет – організм стає вразливим до всіх видів інфекцій, передає Сosmo.

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Якщо повільно гояться рани чи у вас підвищений апетит – також слід звернутись до лікаря та перевірити рівень цукру у крові. Мозок змушує їсти більше через те, що він думає – організму не вистачає поживних речовин.

Про діабет може свідчити сухість та свербіж шкіри. А ще на шкірі шиї та руках можуть з'являтися темні плями.

Грибкові інфекції особливо активізуються у цукровому середовищі, що може бути сигналом підвищеного рівня цукру у крові.

Втрата ваги без видимих ​​причин, підвищене відчуття спраги, стомлюваність та часте сечовипускання – ці всі симптоми теж можуть сигналізувати вам про небезпечну хворобу.

Що таке цукровий діабет? Це група ендокринних захворювань, що розвиваються внаслідок абсолютної чи відносної недостатності гормону інсуліну, появи інсулінорезистентності, внаслідок чого виникає гіперглікемія — стійке підвищення рівня глюкози у крові.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Лікування Діабет
Джерело: 24 Канал
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