Тіла опинилися в підвалі лікарні на Харківщині: як це пояснили в ОДА

Нещодавно в мережі оприлюднили відео з підвалу лікарні Багодухівської лікарні на Харківщині, які набули чималого розголосу. Річ у тім, що на кадрах були тіла людей, які померли від коронавірусу та чомусь опинилися не в морзі.

У Харківській ОДА сказали, що провели службове розслідування цього інциденту. Про його результати відзвітувалися 12 жовтня.

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"Дотримуються рекомендацій МОЗ"

На оприлюдненому в мережі записі було 2 тіла померлих, які лежали на носилках. Прокоментував це директор департаменту охорони здоров'я ОДА Максим Хаустов. За його словами зняв це відео один із членів бригади, яка приїхала за померлим.

За словами чиновника, на кадрах фактично нічого не було показано. Мовляв, це були "тільки два трупи, які намагалися вивезти". Також він додав, що в паталогоанатомічній службі зараз дуже напружена ситуація. Проте працівники медустанов дотримуються усіх рекомендацій МОЗ.

Ми не додаємо згадане відео з етичних міркувань. Ви можете переглянути його за цим посиланням. Однак не рекомендуємо це робити вразливим і неповнолітнім (18+).

Таке нещодавно вже було

11 червня оприлюднили фото з харківського моргу в центрі міста. На зображеннях було помітно, що в приміщенні панує абсолютна антисанітарія.

Окрім цього, тіла там лежали прямісінько на підлозі. Згодом в установі це прокоментували та сказали, що причиною цьому є мале фінансування.