Тіла понівечені: для ідентифікації загиблих в катастрофі під Чугуєвим потрібна ДНК-експертиза
Для ідентифікації загиблих у катастрофі військового літака АН-26 біля Чугуєва потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла дуже понівечені.
Поки що тіла загиблих не забрали з місця катастрофи, оскільки ще не закінчили роботу експерти-криміналісти. Про це 26 вересня на місці події розповів голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє 24 канал.
До теми Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: все, що відомо – фото, відео
За словами Кучера, тренувальний політ на літаку АН-26 на Харківщині виконували курсанти з 11 регіонів України.
Ті хлопці, які вижили... У вкрай важкому стані, я б сказав, у критичному – львів'янин. З Харківської області хлопець, який вижив, він не у критичному стані,
– сказав Кучер.
Він також додав, що наразі не може оприлюднити прізвища всіх загиблих.
Що зараз відбувається на місці катастрофи
- На місці аварії ще тривають пошукові роботи, ведуться слідчі дії. Також працює спеціальна комісія військових інженерів, яка вилучатиме чорні скриньки та встановлюватиме причини катастрофи.
- Район очеплено правоохоронцями, на місці створено оперативний штаб.
Авіакатастрофа АН-26 біля Чугуєва: останні новини
- Ввечері 25 вересня у Харківській області на 530 кілометрі траси Київ-Харків поруч із дорогою впав військовий літак АН-26 та одразу загорівся.
- На борту були члени екіпажу, курсанти і офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ ім. Кожедуба – всього 27 людей.
- За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, внаслідок катастрофи 25 людей загинуло, двоє поранені.
- За даними РНБО, падіння військового літака у Харківській області сталося під час виконання навчально-тренувального польоту.
- За попередньою оцінкою фахівців, в літаку Ан-26 в Чугуєві відмовив датчик у двигуні, але не сам двигун. Літак зачепився за землю, впав і загорівся.