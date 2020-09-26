Для ідентифікації загиблих у катастрофі військового літака АН-26 біля Чугуєва потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла дуже понівечені.

Поки що тіла загиблих не забрали з місця катастрофи, оскільки ще не закінчили роботу експерти-криміналісти. Про це 26 вересня на місці події розповів голова Харківської ОДА Олексій Кучер, повідомляє 24 канал.

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За словами Кучера, тренувальний політ на літаку АН-26 на Харківщині виконували курсанти з 11 регіонів України.

Ті хлопці, які вижили... У вкрай важкому стані, я б сказав, у критичному – львів'янин. З Харківської області хлопець, який вижив, він не у критичному стані,

– сказав Кучер.

Він також додав, що наразі не може оприлюднити прізвища всіх загиблих.

Що зараз відбувається на місці катастрофи

На місці аварії ще тривають пошукові роботи, ведуться слідчі дії. Також працює спеціальна комісія військових інженерів, яка вилучатиме чорні скриньки та встановлюватиме причини катастрофи.

Район очеплено правоохоронцями, на місці створено оперативний штаб.

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