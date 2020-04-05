Тіла лежать на вулицях: в Еквадорі не встигають ховати померлих від COVID-19 (фото 18+)
У густонаселеному місті Гуаякіль на заході Еквадору тіла померлих від коронавірусу лежать просто на вулицях та у будинках. Лікарні – переповнені, людей не встигають ховати.
Медики не встигають надати всім допомогу: і тим, у кого є ознаки СOVID-19, і тим, у кого інші тяжкі захворювання, повідомляє Los Angeles Times.
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Морги у місті також переповнені і більше не приймають на обслуговування. Місцева влада заявляє, що з вулиць міста, в якому мешкає понад 2 мільйони людей, збирають до 100 трупів за добу.
Ситуація в Еквадорі – критична / Фото AFP
Мешканці міста не можуть поховати своїх рідних / Фото AFP
Тіло одного з померлих лежало біля лікарні кілька днів / Фото AFP
За офіційними даними, в Еквадорі виявлено майже 3,5 тисячі випадків інфікування COVID-19. З них – понад 2 тисячі у місті Гуаякіль. Насправді жертв коронавірусу може бути набагато більше.
Довідка. Станом на ранок 5 квітня у світі зафіксовано 1 203 485 випадків зараження коронавірусом. 247 001 осіб вилікувалися, 64 784 – померли від ускладнень, спричинених недугою.
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