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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Тіла лежать на вулицях: в Еквадорі не встигають ховати померлих від COVID-19 (фото 18+)

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      Коронавірус в Еквадорі / apnews.com

      У густонаселеному місті Гуаякіль на заході Еквадору тіла померлих від коронавірусу лежать просто на вулицях та у будинках. Лікарні – переповнені, людей не встигають ховати.

      Медики не встигають надати всім допомогу: і тим, у кого є ознаки СOVID-19, і тим, у кого інші тяжкі захворювання, повідомляє Los Angeles Times.

      Зверніть увагу Буде багато смертей, – Трамп вводить війська у Нью-Йорк для боротьби з COVID-19

      Морги у місті також переповнені і більше не приймають на обслуговування. Місцева влада заявляє, що з вулиць міста, в якому мешкає понад 2 мільйони людей, збирають до 100 трупів за добу.


      Ситуація в Еквадорі – критична / Фото AFP

       
      Мешканці міста не можуть поховати своїх рідних / Фото AFP


      Тіло одного з померлих лежало біля лікарні кілька днів / Фото AFP

      За офіційними даними, в Еквадорі виявлено майже 3,5 тисячі випадків інфікування COVID-19. З них – понад 2 тисячі у місті Гуаякіль. Насправді жертв коронавірусу може бути набагато більше.

      Довідка. Станом на ранок 5 квітня у світі зафіксовано 1 203 485 випадків зараження коронавірусом. 247 001 осіб вилікувалися, 64 784 – померли від ускладнень, спричинених недугою.


      Що варто знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Жертви Коронавірус COVID-19 Еквадор
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