Тіла на тротуарах та калюжі крові: у Сумах трапилась моторошна аварія, відео 18+

У неділю, 19 серпня, на одному з центральних перехресть у Сумах трапилась автомобільна аварія, внаслідок якої постраждали щонайменше 6 людей. Учасниками ДТП стали автомобілі Audi та поліцейський Prius.

Про це повідомляє "Depo.Суми".

За словами свідків події, поліцейський Prius їхав центральною вулицею і в якийсь момент у бокову частину автомобіля врізався Audi. Поліцейське авто винесло на тротуар. Під некерований транспортний засіб потрапили кілька людей. З

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Очевидці аварії переконують, що поліцейське авто їхало на червоний сигнал світлофора і за секунду до зіткнення з Audi увімкнуло сирену.

Дивіться відео з місця ДТП в Сумах 19 серпня:

Дивіться відео аварії в Сумах з автомобілем поліції та Audi:

Дивіться відео з місця аварії в Сумах 19 серпня: