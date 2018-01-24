Тіла загиблих від теракту в Кабулі доправили до України

Літак з сімома загиблими громадянами України, які загинули в результаті терористичного нападу на готель у столиці Афганістану, прилетів в Україну.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.

Сьогодні приблизно о 16 годині прилетів літак із Кабулу з тілами загиблих українців. Також в Україну повернулись 19 громадян, які вижили після теракту.

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Власник авіакомпанії, на яку працювали українці не зміг дати коментар через те, що йому стало зле.

Нагадаємо, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвались у готель Intercontinental Hotel у Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. Внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці, хоча кількість жертв може зрости.