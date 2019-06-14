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      Тільки про дідуся хвилювалася: страшні спогади дівчинки про обстріл окупантом її дому в Мар'їнці

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      Проросійські бойовики обстріляли мирних жителів міста Мар'їнка в ніч з 13 на 14 червня. Постраждала родина, серед них – 8-річна дівчинка та 86-річний чоловік.

      Вони побігли до підвалу, звідки їх вже діставали українські військові.

      Читайте також: Проросійські бойовики обстріляли Мар’їнку: серед поранених 8-річна дівчинка – фото

      Проросійські найманці застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібром 122 міліметри. Це міномети, які залишають величезні вирви і вщент розбивають будівлі. Деталі трагічної ситуації дізнавався воєнкор 24 каналу.

      9-річна мешканка Мар'їнки Варвара попри контузію розповіла про свій жахливий ранок. О 4 годині під час обстрілу міста два артснаряди влучили прямісінько у їхній будинок. Зрозумівши, що самі не впораються, її дідусь побіг до українських воїнів. 

      До нас в кімнату ніби щось залетіло і бабахнуло, і щось просвистіло у вухах. Тільки хвилювалася про дідуся. І ми пішли у підвал, а дідусь побіг до вояк, які нас рятували,
      – розповіла постраждала Варвара.

      "Я знайшов дірку, виліз, побіг до солдат, шоб допомогли. Вони прийшли... Привели... Вони мені не дозволяли йти, я у них сидів. Привели жінку, дочку, онучку, а дідусь чую – стогне. Я кажу "дідуся завалило" – вони пішли... Самі відправили своєю швидкою", – додав постраждалий Олександр.

      Поки воїни поспішали на допомогу, частина родини намагалась вибратись з будинку.

      Я не могла вийти зі своєї кімнати з мамою. Довелось вибивати вікно. Я хотіла якось його вибити, але ніяк не могла, довелося мамі допомагати,
      – зізналася дівчинка Варвара.

      Зараз уся родина у місцевій лікарні. На щастя, найсерйозніша травма – перелом. 

      "Перелом внутрішньої щиколотки праворуч та струс головного мозку. А у решти – в основному, забої та поранення", – зазначив завідувач відділення травматології Михайло Чирков.

      обстріли мар'їнка
      Маленька Варвара, яка потрапила під обстріл

      обстріли мар'їнка
      Постраждалий Олександр

      За попередніми даними, постраждали шестеро цивільних

      Воїни Об'єднаних Сил, які зараз обороняють Мар'їнку, кажуть, що останнім часом кількість обстрілів більшає, ростуть і калібри. Цього разу стріляли явно по цивільних, адже поблизу немає жодної військової позиці.

      По населеному пункту Мар'їнка прилетіло приблизно 35 снарядів ствольної артилерії. Це 152 міліметри, також 122 міліметри,
      наголосив – військовослужбовець ЗСУ Андрій.

      Зараз будинок цієї родини розтрощено вщент, терористи продовжують таким чином "покращувати" життя народу Донбасу.

      Будинок родини вщент розтрощено

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Україна – Росія Мар'їнка
      Джерело: 24 канал
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