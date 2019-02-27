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      Тільки тоді перемовини будуть продуктивними, – Волкер розповів, чого чекає від Росії

      273 Читать новость на русском
      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Спецпредставник США з питань України Курт Волкер зазначив, що наразі Росія не готова обговорювати низку питань, через що діалог між США та РФ не є продуктивним.

      Про це він заявив в інтерв'ю 24 каналу.

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      За його словами, він підтримує стабільний контакт між США та Росією стосовно ситуації в Україні. "Я обмінююся повідомленнями через посольства з паном Сурковим. Я зустрічався з послом Росії у Вашингтоні", – зазначив Волкер.

      Також він наголосив, що Росія наразі не готова розглядати певні питання, що заважає результативності переговорів. 

      Очевидно, що наразі Росія не готова розглядати певні питання. Тож ми з нетерпінням чекаємо того моменту, коли Росія захоче зробити це, і тоді ми зможемо провести якесь продуктивне обговорення цих питань (мовиться про повернення Криму та ситуацію в Азовському морі – 24 канал),
      – підкреслив Курт Волкер.

      На початку лютого 2019 року Курт Волкер заявив, що не зустрічався з помічником президента Росії Владиславом Сурковим відтоді, як росіяни захопили українських моряків біля Керченської протоки.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      Що ще розповів волкер у інтерв'ю 24 каналу
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Конфлікт в Азовському морі Курт Волкер Україна – Росія Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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