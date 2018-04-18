Тільки у Росії є засоби, досвід і мотиви для отруєння Скрипаля, – постпред Британії в ООН
Тільки у Росії є мотиви, технічні засоби та оперативний досвід для отруєння екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії Скрипаль.
Про це 18 квітня заявила постійний представник Британії при ООН Карен Пірс на засіданні.
"На нашу думку, тільки у Росії є технічні засоби, оперативний досвід і мотиви для отруєння Скрипаля", – сказала Пірс.
Читайте також: Як зараз почувається отруєний екс-шпигун Скрипаль: РосЗМІ оприлюднили заяву медиків
Постпред Британії про ООН також наголосила, що недержавні суб'єкти не могли б здійснити це.
Пірс також зазначила, що висновки Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили висновки Великобританії про клас отруйної речовини, знайденої на дверній ручці будинку Скрипаля. Постпред Британії нагадала, що гендиректор ОЗХЗ підтвердив, що речовини BZ, про яку повідомив глава МЗС Росії Сергій Лавров, не було у відібраних пробах.
Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.
Хто такий Сергій Скрипаль? Колишній полковник ГРУ Росії, де в 2006 році його засудили за звинуваченням у шпигунстві на користь Великобританії. У 2010 році Скрипаля звільнили і вислали на Захід в рамках обміну звинуваченими в шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер і його 44-річний син.
Вибір редакції
-
Плівки Онищенка за участю Порошенка: ЗМІ опублікували перший запис із голосом президента18 квітня , 23:04
-
У Донецьку оголошена бойова тривога: проросійські бойовики обстрілюють українські позиції18 квітня , 22:03
-
Як будувати, щоб не повторились трагедії в Кемерові та таборі "Вікторія"18 квітня , 21:01