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      "Тільки видурює у людей гроші": Супрун назвала метод псевдодіагностики

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      Іридодіагностика
      Іридодіагностика / apteka-venec.ru

      Іридодіагностика (діагностика хвороб за зміною структури та кольору райдужної оболонки ока) не має жодного наукового підгрунтя, натомість на неї пацієнти витрачають кошти та марнують час, за який можна було б розпочати дієве лікування.

      Про це написала в.о. Міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун.

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      "У Міністерстві охорони здоров'я України ми завжди закликаємо вчасно проходити обстеження. Діагностика допомагає виявити серйозні хвороби на ранніх стадіях та збільшує шанси на одужання. Втім, є різновиди діагностики, які не мають жодного наукового підгрунтя, натомість витрачають кошти пацієнтів та марнують дорогоцінний час, за який можна б було розпочати справді дієве лікування", – заявила вона.


      Іридодіагностика не має доказовості

      За словами Супрун, одним із таких видів псевдодіагностики є іридодіагностика. Вона зазначила, що за твердженням іридодіагностів, кожна частина тіла пов'язана з відповідною зоною на райдужній оболонці ока. І якщо якийсь орган або частина тіла "дають збій", він відображається на оці людини. До прикладу, це може бути зміна кольору сегменту райдужної оболонки чи виникнення плями.

      Однак, за словами міністерки, відомо, що структура райдужки формується під час внутрішньоутробного розвитку та фактично не змінюється протягом життя. А візуальні прояви, які "діагности" помічають на оці, можуть виникнути через пошкодження капіляру або ж може мати місце візуальний прояв хвороби ока. Але ці зміни жодним чином не пов’язані з хворобами інших систем організму.

      Небезпечним є те, що іридодіагности навіть ставлять діагнози та формують лікування. Причому хвороби не стосуються власне ока, діагностуються й інші хвороби, для призначення лікування яких потрібні фахові знання. Дослідження, в яких намагалися довести хоча б якусь дієвість цього методу, показали абсолютно протилежне,
      – наголосила Супрун.

      Вона зазначила, що в одному з досліджень іридодіагности обстежували людей з хворобою нирок. В результаті хворобу діагностували у 88% здорових людей, а 74% справді хворих виявились начебто здорові.

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      Теги: Здорове життя Здоров'я Уляна Супрун Міністерство охорони здоров’я Лікування
      Джерело: 24 канал
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