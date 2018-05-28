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Тільки вони кордон перетнуть, там ми їх цап-царап, – ФСБ погрожує українським прикордонникам

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ФСБ погрожує українським прикордонникам
ФСБ погрожує українським прикордонникам / Фото з відкритих джерел

Російська ФСБ встановила особи співробітників Державної прикордонної служби України, які на законних підставах затримали кримське судно "Норд".

Про це у коментарі російському інформагенству "РИА Новости" заявив голова "управління ФСБ" в окупованому Криму Віктор Палагін.

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За його словами, українських прикордонників, які брали участь у затриманні судна, оголосили в міжнародний розшук.

Вони, звичайно, перебувають в Україні, але як тільки вони кордон перетнуть, там ми їх цап-царап – і саджатимемо за діяльність, в якій вони зараз уподібнилися сомалійським піратам. Так у цивілізованих країнах не вчиняють,
– сказав Палагін.

Нагадаємо, 25 березня українські прикордонники затримали сейнер "Норд" під російським прапором в частині українських вод Азовського моря. Судно було доправлено в порт Бердянська, а проти його екіпажу порушено ряд справ.

Після цього так зване ФСБ у анексованому Криму порушило кримінальне провадження проти екіпажу корабля української Держприкордонслужби за затримання риболовецького сейнера "Норд" і його членів екіпажу.

6 квітня херсонський міський суд обрав капітану судна Володимиру Горбенку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави. В той же день за нього внесли заставу. 10 квітня капітан "Норда" вийшов під заставу і поїхав до лікаря.

Теги: Новини Росії ФСБ Держприкордонслужба Водний транспорт Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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