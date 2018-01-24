Тіллерсон розповів деталі розмови з Лавровим щодо України

Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час телефонної розмови з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав Російську Федерацію прискорити виконання мінських угод про припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомила прес-секретар Хізер Науерт, прес-служба Держдепу США.

"Держсекретар підкреслив необхідність прискорити виконання Росією своїх зобов'язань за мінськими угодами через недавню ескалацію бойових дій на сході України", – йдеться у повідомленні.

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Також Тіллерсон під час телефонної розмови з Лавровим відзначив майбутню зустріч Спецпредставника США Курта Волкера з помічником президента Росії Владиславом Сурковим і наголосив на необхідності прискорення протидії нещодавній ескалації бойових дій на окупованих бойовиками "ЛДНР" територіях України.

Крім того, Тіллерсон обговорив з Лавровим проблеми, пов'язані з Сирією і Північною Кореєю.