8-річного хлопчика на Дніпропетровщині знайшли мертвим в колекторі

8 червня 2021 , 11:15
Читать новость на русском

Джерело:

Нацполіція

У Дніпропетровській області кілька днів шукали 8-річного хлопця Огли Ібрагіма. На початку червня він пішов гратися на майданчик та зник. Його тіло знайшов кінолог з собакою 8 червня в каналізаційному колекторі.

Пошуки розпочали 6 червня, коли до правоохоронців звернулася мама. Поліцейські разом з кінологами обстежили усі місця, де могла перебувати дитина.

Актуально У Дніпрі помер школяр, який підпалив себе заради відео

Що відомо про зникнення

  • Як повідомила мама Огли Ібрагіма, її син зник ще 2 червня у місті Покров.
  • Він о 12:00 пішов на дитячий майданчик та зник.
  • Правоохоронці після звернення жінки залучили працівників з різних підрозділів та волонтерів.
  • Вони обстежили дитячі майданчики, вокзали та ринки, а також - покинуті будівлі та лісосмуги.
  • Коли до пошуків залучили кінолога з собакою, пес взяв слід.


Місце, куди привів слудбовий пес / Фото Нацполіції

  • Він привів правоохоронців до каналізаційного колектору неподалік від дитячого майданчика, де в останнє бачили дитину.
  • Там поліцейські виявили тіло хлопця. На місці працює слідчо-оперативна група.
  • Відкрито кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".
Автор: Вікторія Андрєєва