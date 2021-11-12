Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив морський юрист Микола Гольбін.

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Пам'ятаєте зникнення моряка з судна Right Step у Рені? За моєю інформацією (джерело з Румунії), моряка знайшли,

– написав він.

Микола Гольбін зазначив, що потім тіло загиблого чоловіка повернуть в Україну.

Зверніть увагу! Трагічний інцидент стався 28 жовтня на 20 причалі на суховантажі Right Step.



Тіло боцмана, який упав за борт у порту на Одещині, знайшли в Румунії / ДСНС

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