Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив морський юрист Микола Гольбін.
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Пам'ятаєте зникнення моряка з судна Right Step у Рені? За моєю інформацією (джерело з Румунії), моряка знайшли,
– написав він.
Микола Гольбін зазначив, що потім тіло загиблого чоловіка повернуть в Україну.
Тіло боцмана, який упав за борт у порту на Одещині, знайшли в Румунії / ДСНС
Інциденти на воді: що відомо
- У Чернівцях 13 липня під час відпочинку на міському пляжі, на березі річки Прут, ледь не потонув чоловік. Життя йому врятував правоохоронець, який теж там перебував.
- У Києві 12 липня 2-річна дитина ледь не загинула, захлинувшись водою з басейну. Дівчинку врятували патрульні, які оперативно "відкачали" дівчинку та відвезли в лікарню.
- В Одесі на морі 8-річна дівчинка втратила свідомість – її на берег витягнула мати.