Тіло знайшли у вигрібній ямі: на Харківщині розслідують загадкову смерть фельдшерки

У селищі Манченки на Харківщині загадково загинула фельдшерка-пенсіонерка. Її тіло знайшли 24 вересня у вигрібній ямі приватного будинку.

Моторошну знахідку на подвір'ї уночі виявили родичі померлої. Саме вони і викликали поліцію на місце трагедії приблизно о 23:00.

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Вбивство чи фатальний збіг

Тіло 61-річної жінки поліцейські дістали з вигрібної ями, частково накритої пластиковою кришкою.

На трупі правоохоронці не виявили видимих ознак насильницької смерті. Однак остаточно відповіді на всі питання дасть експертиза.

Справу розслідуватимуть за статтею Кримінального кодексу про нещасний випадок.



Гайворонська врятувала не одне життя односельців / Фото фейсбук Дениса Люботинського

Рятувала односельців і вчила медицині: ким була загибла

Лікар Денис Люботинський на особистій сторінці у фейсбук розповів, що померлу жінку звали Тамара Гайворонська. Все своє життя вона присвятила медицині, працюючи фельдшеркою в Люботині та Пісочині.

За понад 30 років стажу в швидкій допомозі Тамарі Михайлівні в прямому сенсі зобов'язані життям сотні жителів Люботина і Манченків, де вона все життя прожила і надавала невідкладну допомогу в тому числі й у позаробочий час,

– розповів Люботинський.

Крім того, він наголосив, що Гайворонська допомогла з'явитися на світ не одному маленькому односельцю просто у кареті швидкої.

Ще одна заслуга жінки – підтримка молодих колег, які лише починали свою медичну кар'єру. Автор допису наголосив, що саме Гайворонська заклала у ньому підвалини знань, котрі знадобилися спершу в роботі фельдшера, а згодом і лікаря.

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"Незважаючи на те, що Тамара Михайлівна була фельдшеркою, а не лікаркою, її знань і навичок вистачило б на лікарський диплом – завжди намагалася по максимуму надати допомогу, призначити лікування. Це була фахівчиня, яка не просто "довозила до лікарні". Це була справжня фельдшерка швидкої допомоги", – згадав про покійну її учень.



Тамара Гайворонська присвятила медицині понад 30 років життя / Фото фейсбук Дениса Люботинського

Смерть молодої жінки у Полтаві: подібний інцидент

Мешканку Полтави Анну Соляник знайшли у річці Ворскла в одному із сіл області. Жінці було лише 36 років. Остаточну причину її смерті встановить експертиза, однак незадовго до загибелі вона скаржилася на проблеми у стосунках.

Текст публікації Дениса Люботинського:

Цієї п'ятниці, 24 вересня, я втратив ще одного свого Учителя, з яким робив перші кроки в медицину – трагічно загинула фельдшерка швидкої допомоги і колишня старша фельдшерка нашої підстанції Гайворонська Тамара Михайлівна.

Тамарі Михайлівні 14 вересня виповнився 61 рік. Закінчила Богодухівське медучилище і все своє професійне життя присвятила медицині.

Почавши свій шлях медсестрою Люботинської міської лікарні, незабаром, на початку 1980-х, вона перейшла працювати фельдшером виїзної бригади швидкої допомоги Люботинської підстанції СШМДХР.

У 2009 році, після закриття підстанції весь колектив перейшов працювати на новостворену підстанцію швидкої допомоги в Пісочині, де вона працювала старшою фельдшеркою.

У 2013 році відбулася реорганізація служби швидкої допомоги, і Тамара Михайлівна знову повернулася працювати в Люботин, на 14-е відділення екстреної допомоги, звідки вийшла на пенсію.

За понад 30 років стажу в швидкій допомозі Тамарі Михайлівні в прямому сенсі зобов'язані життям сотні жителів Люботина і Манченків, де вона все життя прожила і надавала невідкладну допомогу в тому числі й у позаробочий час.

Її руками народжені десятки люботинських і манченківських дітей, які не доїхали до пологового будинку.

Прийшовши працювати на швидку допомогу на самому початку своєї медичної кар'єри, я був переданий під "шефство" Тамари Михайлівни і глибоко вдячний їй за передані знання і навички, які заклали базис моїх медичних знань як фельдшера, а потім і як лікаря.

У факультетській обітниці сказано, що ми повинні пам'ятати і шанувати своїх вчителів. Тамара Михайлівна – мій перший учитель, яка повела мене за руку в медицину невідкладних станів.

Незважаючи на те, що Тамара Михайлівна була фельдшеркою, а не лікаркою, її знань і навичок вистачило б на лікарський диплом – завжди намагалася по максимуму надати допомогу, призначити лікування. Це була фахівчиня, яка не просто "довозила до лікарні". Це була справжня фельдшерка швидкої допомоги, кваліфікація якої викликала повагу у всіх, кого я знаю. Будемо чесними, більшість сімейних лікарів і багато лікарів швидкої допомоги не знають і не вміють того, що могла фельдшерка швидкої Тамара Гайворонська. Хоча при цьому регулярно отримують грамотки і подяки.

Центр екстреної допомоги в пориві щоденної брехні про успішні реанімації та іншу показуху теж "призабув" згадати про трагічно загиблу колишню співробітницю...

На жаль, добрі справи людей забуваються швидко. Про Тамару Михайлівну після виходу на пенсію мало хто пам'ятав. Я прошу всіх, хто її знав, разом працював, кого вона рятувала, пом'янути її за можливості провести в останню путь.

Як мені повідомили колеги, похорон завтра у Манченках, вулиця Маяковського, 62 на 14:00.