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Тіло Арети Франклін в червоній сукні перевезли до музею у позолоченій труні: фото

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Арета Франклін
Арета Франклін / Фото з відкритих джерел

Американська співачка Арета Франклін померла 16 серпня 2018 року після тяжкої боротьби з раком. Тіло померлої "королеви соулу" перебуває в Музеї історії афроамериканців Чарльза Райта в Детройті, штату Мічиган.

У музеї тіло померлої зірки пробуде два дні. Відомо, що фанати з'їжджаються з усіх кінців країни, щоб попрощатися із Аретою. Понад 200 людей ночували на вулиці біля музею, щоб першими віддати данину пам'яті.  Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Тіло Арети було перебуває у золотій труні та одягнене в червоне коктейльне плаття, а на ноги покійної співачки одягли червоні туфлі на шпильках. Зазначається, що Арета хотіла запам'ятатися своїм шанувальникам гарною.

арета франклін
Тіло Арети Франклін перевезли до музею на два дні

Член управління музею Майор Грін заявив, що поза і вбрання Арети символізують її гідність і жіночність.

"Перед нами королева. Вона така красива! А ці туфлі говорять лише про одне: діва залишається дівою до кінця", – додав він.

арета франкін
Тіло Арети Франклін перевезли до музею на два дні

арета франклін
Тіло Арети Франклін перевезли до музею на два дні

Церемонія похорону відбудеться у Детройті в п'ятницю, 31 серпня.

Хто така Арета Франклін?Відома соул і ритм-енд-блюз-співачка. Перша жінка, ім'я якої з'явилося у Залі слави рок-н-ролу. У 2008 році журнал Rolling Stone визнав Арету Франклін найвидатнішою співачкою в історії.

Теги: LifeStyle Музика Втрати
Джерело: 24 Канал
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