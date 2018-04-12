Тіло екс-керівника регіональної митниці Артура Полякова знайшли у лісосмузі під Миколаєвом

Тіло колишнього начальника Миколаївської митниці ДФС Артура Полякова, який зник на початку квітня, знайшли у лісосмузі під Миколаєвом. Двоє затриманих і підозрюваних у вчиненні умисного вбивства розповіли, як усе відбувалось, та де заховали тіло.

Про це повідомляє прес-служба НПУ.

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Про зникнення поліцію повідомила дружина Полякова. Вона не дочекалася чоловіка додому, який поїхав на зустріч зі своїм товаришем, який заборгував йому понад 50 тисяч євро і того вечора мав віддати. Разом із Поляковим зник і його дорогий автомобіль.

Саме авто і стало доказом вини. Його знайшли у гаражі боржника. Під час відтворення обставин події один із зловмисник розповів, як усе відбувалось, та показав, де вони зі спільником сховали тіло. На вказаному спільниками місці експерти провели ексгумацію.

Потерпілий направився до свого колишнього компаньйона, який заборгував йому значну суму грошей. Після того, як потерпілий приїхав за місцем проживання одного із підозрюваних, було скоєно в приміщенні кваратири його умисне вбивство. Труп потерпілого вивезли в лісосмугу і закопали,

– зазначив т.в.о. начальника Центрального відділу поліції ГУ Нацполіції у Миколаївській області Віктор Прокудін.

"Після проведення експертних досліджень та інших слідчих дій вирішуватиметься питання про додаткову кваліфікацію події ще за кількома статтями Кримінального Кодексу України: незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинення крадіжки", – йдеться у повідомленні поліції.