Тіло обезголовлено та вилетіла щелепа: жахлива загибель одразу двох людей сталася у Києві (18+)

Після 23:00 16 червня у Києві неподалік торгово-розважального комплексу Ocean Plaza потяг збив насмерть двох осіб, віком від 30 до 35 років. Обидва загинули на місці миттєво.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

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"Під шляхопроводом з ТРЦ Ocean Plaza поїзд збив одразу двох людей, які вирішили перебігти колію прямо перед самим поїздом. Без найменших шансів на виживання", – мовиться у дописі.

За інформацією ресурсу dtp.kiev.ua, одного із загиблих практично обезголовлено та у нього вилетіла щелепа. Також зазначається, що всю колію вкрито слідами крові.

За словами журналістів, інцидент трапився на переході та такі випадки тут відбуваються регулярно.

Нагадаємо, на початку квітня на Київщині під потяг потрапив чоловік, але працівники станції фактично його залишили помирати на колії.