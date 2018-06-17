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Тіло обезголовлено та вилетіла щелепа: жахлива загибель одразу двох людей сталася у Києві (18+)

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Потяг збив одразу дві особи поблизу ТРЦ Ocean Plaza у Києві (ілюстративне фото)
Потяг збив одразу дві особи поблизу ТРЦ Ocean Plaza у Києві (ілюстративне фото) / Соцмережі

Після 23:00 16 червня у Києві неподалік торгово-розважального комплексу Ocean Plaza потяг збив насмерть двох осіб, віком від 30 до 35 років. Обидва загинули на місці миттєво.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.

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"Під шляхопроводом з ТРЦ Ocean Plaza поїзд збив одразу двох людей, які вирішили перебігти колію прямо перед самим поїздом. Без найменших шансів на виживання", – мовиться у дописі.

За інформацією ресурсу dtp.kiev.ua, одного із загиблих практично обезголовлено та у нього вилетіла щелепа. Також зазначається, що всю колію вкрито слідами крові.

За словами журналістів, інцидент трапився на переході та такі випадки тут відбуваються регулярно.

Київ, залізниця, смерть, Ocean Plaza, 18+

Нагадаємо, на початку квітня на Київщині під потяг потрапив чоловік, але працівники станції фактично його залишили помирати на колії.

Теги: Новини України Новини Києва Транспорт Жертви Аварії та ДТП Кримінальні новини залізниця
Джерело: 24 Канал
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