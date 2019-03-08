Тіло учасника війни на Донбасі посеред вулиці виявили у Дніпрі

Близько 9:30 ранку 8 березня у Дніпрі на Січеславській Набережній виявили бездиханне тіло чоловіка. Згодом правоохоронці з’ясували, що він був військовослужбовцем.

Зокрема, патрульні, що прибули на місце інциденту, знайшли у внутрішній кишені його куртки посвідчення військовослужбовця та паспорт. Також поліцейські з’ясували, що він був учасником бойових дій на Донбасі. Загиблий народився у 1975 році, пише "Інформатор".

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На кадрах, які опублікував ресурс, видно, що чоловік був одягненим у військову форму. Слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили, щоправда у чоловіка з носа йшла кров.

Окрім патрульної поліції, на місці також працювала слідчо-оперативна група. Причину смерті має встановити судово-медична експертиза.

Журналісти 24 каналу наразі перевіряють, чи ця інформація відповідає дійсності.

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Це вже, на жаль, не перший випадок загибелі українських військових не на передовій. Зокрема, у середині лютого в Одесі в одному із будинків виявили тіло 29-річного чоловіка. Як встановили правоохоронці, що він скоїв самогубство за допомогою повішання.

Згодом у поліції області журналістам 24 каналу розповіли, що загиблий є військовослужбовцем-контрактником. Служив він у частині, що базується в Одеській області. А до обласного центру прибув лише на вихідні, взявши короткострокову відпустку. Його мертве тіло виявила мати уранці.