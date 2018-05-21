Тіло в роздріб: за скільки українці продають свої органи

Проблема нестачі донорських органів актуальна у всьому світі, тому оголошень про продаж нирки або частини печінки вже нікого не здивує. В Україні таких оголошень чимало, адже міфів про чорний ринок органів лише більшає.

Зазвичай злочинці вербують людей у соцмережах. Обіцяють по 30 тисяч доларів за те, що ті продадуть частину печінки.

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Оголошень про продаж органів все більшає, експерти кажуть, все через низький рівень життя. А також людей надихають на такий крок і прайси, які розміщують в інтернеті. Адже там докладно пишуть, що і скільки коштує.

До прикладу, легені можна продати за 80-150 тисяч євро, цілу печінку – за 150-550 тисяч євро, а частини за 30-40 тисяч євро. Рогівку ока за 4-15 тисяч євро. Всі донори розуміють, що можна прожити і з однією ниркою, а ціна питання від 15 до 60 тисяч євро. Кістковий мозок купують на грами, за один пропонують 20 тисяч доларів.



Людей на продаж органів надихають прайси, які розміщують в інтернеті

Проте, це лише ціна за операцію, в неї входить робота лікаря та медикаменти. А ось гроші в руки вам ніхто не покладе. Щодо існування чорної трансплантології в Україні лікарі повністю заперечують.

Правоохоронці за останні сім років затримали всього дві групи чорних трансплантологів. Такий злочин карається позбавленням волі від п’яти до семи років, однак, не лише вербувальники понесуть покарання.

Проте, окрім нелегальних продажів, українець може збагатитись і на тому, що не потребує ризиків для життя.

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Наприклад, здати кров, за це можна отримати 73 гривні, обід і вихідний день. За плазму платять 96 гривні, але процедура її здачі триваліша і більш виснажлива. Здоровим потрібно бути і для менш поширеного виду донорства яйцеклітин за це можна отримати близько 20 тисяч гривень. А ось чоловікам пощастило менше, за порцію сперми платять лише 250 гривні. Більш складною процедурою є сурогатне материнство і оплата вже у валюті – 20 тисяч євро. Найбільш безпечним способом є продаж волосся. Якщо воно довге і нефарбоване, то може принести своєму власникові близько 1 тисячі гривень.

Як зазначають, експерти новий закон, який прийняла Верховна Рада щодо трансплантології, може врятувати тисячі українців, а всі міфи про чорних трансплантологів лише вигадка і акцентувати на цьому увагу немає сенсу.

Нагадаємо, у четвер, 17 травня, депутати Верховної Ради прийняли у другому читанні та в цілому законопроект про трансплантацію органів. Закон набуває чинності через 1 рік після опублікування.