Тіло військового- контрактника виявили на Харківщині: на його тілі – численні колото-різані рани

У місті Чугуїв Харківської області виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Він був військовослужбовцем контрактної служби.

Правоохоронці повідомили, що на тілі покійного – множинні колото-різані рани. Також експертиза попередньо встановила, що смерть настала понад місяць тому, пише УНН.

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Відомо, тіло солдата виявили у лісосмузі, неподалік військової частини, в якій він служив. Народився чоловік у 1992 році.

За фактом інциденту слідчі розпочали розслідування за статтею про умисне вбивство. Наразі вони встановлюють обставини скоєння злочину та коло причетних. Військові, зі свого боку, призначили службове розслідування.

Інформацію про смерть військовослужбовця згодом підтвердили у прес-службі 92-ї окремої механізованої бригади. Військові уточнили, що чоловіка без ознак життя виявили цивільні у лісі селища Клугіно-Башкирівка (підпорядковується Чугуївській міськраді) 16 березня.

За інформацією представників бригади, солдат був відсутнім на службі з 14-го по 15 березня. Про це вони повідомили у відповідні установи. Крім того, розпочалися заходи з його розшуку.

Схожий випадок нещодавно стався у Дніпрі. Тут на початку березня на вулиці Січеславській виявили бездиханне тіло чоловіка, одягненого у військову форму. У кишені його куртки правоохоронці знайшли посвідчення військовослужбовця та паспорт. Також поліцейські з’ясували, що він був учасником бойових дій на Донбасі. Загиблий народився у 1975 році.