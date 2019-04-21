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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ

      Тим, кого боїться Зеленський, може бути Вакарчук, – політолог

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      Микола Давидюк
      Микола Давидюк / Фото із відкритих джерел

      За результатами Національного екзит-полу, в другому турі президентських виборів в Україні лідирує Володимир Зеленський. Згідно з цими даними, його підтримали 73,2% виборців. Однак, у разі обрання на пост голови держави він може зіштовхнутися з певними ризиками.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк.

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      Він пояснив, що для Зеленського буде небезпечним сигналом, якщо народ встигне розчаруватися в ньому ще до парламентських виборів. А для народу – якщо не встигне. Важливо також і те, коли ці вибори відбудуться.

      Якщо за місяць будуть позачергові вибори, то це – дуже ризикований час. Адже якщо Зеленський зайде з цим рейтингом, тоді олігархи нічого не боятимуться,
      – припустив експерт.

      За його словами, якщо населення встигне розчаруватися, то це буде добре для демократії. Тоді буде конкуренція й не буде єдиного корупційного моноліту, який думатиме, що все можна й все дозволено, а держава – це приз, який можна ділити між собою.

      Ріст рейтингу Зеленського шалений, зазначив Давидюк. Але розчарування в ньому як політику й новий яскравий лідер зможуть завести в парламент нову коаліцію й нових людей. Питання в тому, хто це буде і яку компанію проводитиме.

      Зеленський сам натякав, кого він боїться, коли сказав, що відчуває себе трохи Вакарчуком. Цей жарт був не просто так. Апелювати Вакарчуку, що той – стара злочинна влада, Зеленський не зможе. Й навпаки, Вакарчук зможе питати його, де результат,
      – запевнив політолог.

      Й наголосив, що саме в цьому й може бути проблема. Тому що Зеленський створив надзвичайно сильний запит в суспільстві. Тепер питання полягає в тому, що він готовий робити для людей і яким чином.

      "Він ще не зайшов у Верховну Раду, але вже роздав обіцянок начебто в нього два парламенти й всі його підтримають. У нього буде великий рейтинг на вулиці, але він може не бути відображений у Раді", – підсумував Давидюк.

      Результати екзит-полу
      Результати екзит-полу станом на 18:00

      Дивіться онлайн-трансляцію марафону "Другий тур виборів президента" на 24 каналі:

       

       

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      Теги: Володимир Зеленський Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Святослав Вакарчук Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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