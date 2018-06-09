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Тім Кук зізнався, що залежить від свого iPhone

134 Читать новость на русском
Тім Кук
Тім Кук / Фото з вільних джерел

Очільник Apple Тім Кук зізнався, що залежить від власного iPhone. За допомогою нової функції на iOS 12 Screen Time він виявив, що використовує смартфон значно частіше, ніж думав.

Про це він розповів в інтерв’ю CNN.

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"Я вважав себе досить дисциплінованим в цьому питанні. Але я був не правий", – зауважив Тім Кук.

Варто зазначити, що функція Screen Time дозволяє дізнатися, скільки часу користувачі проводять з iPhone та iPad щодня і щотижня, а також яку кількість повідомлень отримують. Функція дає можливість встановлювати тимчасові обмеження щодо використання певних програм.

Я виявив, що витрачав на використання iPhone більше часу, ніж думав,
– пояснив Кук, при цьому відмовившись від пояснень, які саме додатки він відкриває найчастіше.

Очільник Apple заявив, що не вважає, що смартфон сам по собі викликає звикання: швидше, користувач залежить від того, що саме робить на ґаджет.

Є це "наркоманією" чи ні, я не знаю. Кожна людина повинна сама прийняти рішення, отримавши дані про те, скільки вона використовує смартфон,
– підкреслив Кук.

Screen Time – одна з нових функцій, представлених під час щорічної конференції розробників WWDC 2018, яка пройшла в Сан-Хосе. Більше дізнатися про можливості нової iOS 12 ви можете тут.

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Теги: Техно Смартфони Apple iOS Тім Кук iPhone
Джерело: 24 Канал
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