У Савченко высокие покровители и уже очень давно

Относительно психиатрической экспертизы по Савченко.

Многие комментаторы (включая Генпрокурора) говорят о необходимости принудительного направления Надежды Савченко на психиатрическую экспертизу.

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Я однозначно поддерживаю эту идею (учитывая поведение Савченко еще в Ираке, и до сегодняшних событий). Но с одним условием, соблюдение которого считаю необходимым.

А именно – очевидно, в подобной экспертизе должны принять участие специалисты из стран ЕС. Во избежание спекуляций. Поскольку после задержания даже многие наши вчерашние критики Савченко вдруг принялись ее защищать (а точнее – использовать как дополнительный повод для критики власти, ну и, соответственно, для собственного пиара).

К слову, день назад я встречался с представителями посольства одной из крупных стран ЕС, и когда речь зашла о Савченко, допустил именно такой вариант (т.е. с привлечением психиатров этой страны к экспертизе). Особого восторга у собеседников я не увидел, но и возражений не последовало.

P.S. Вчера экс-замглавы СБУ В. Ягун заявил, что у Савченко были высокие покровители, начиная с ее учебы в военном вузе. Я могу это подтвердить.

Во-первых, в военный вуз (да еще летный) невозможно попасть без "волосатой лапы" с подобными морально-психологическими качествами, патологической склонностью к эпатажу, полным отсутствием понимания дисциплины (а это доказало то же ее пребывание в Ираке – спросите у тех, кто служил в контингенте, об "операции "Сука"").

Во-вторых, я напрямую спрашивал у некоторых наших генералов, каким макаром Савченко попала в тот же контингент в Ираке, куда военнослужащие направлялись только через жесткую ВВК (укр. ВЛК – військово-лікарняна комісія). Генералы разводили руками и говорили, что подобная "просьба" поступила с высокого уровня (должностей-фамилий, правда, не называли)…

Автор: Дмитрий Тымчук

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