Time на обкладинці зобразив Путіна, який підноситься над Землею: фото
Журнал Time помістив на обкладинку квітневого номера президента Росії Володимира Путіна. На фото Путін підноситься над земною кулею, де в різних точках розміщені позначки геотегів із червоною зіркою.
Цікаво, що геотегами позначені країни на політику яких Володимир Путін намагається впливати.
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Наприклад Венесуела, Лівія, Сирія та інші країни в Африці, Латинській Америці та на Близькому Сході.
На обкладинці Time також розмістив заголовок – "Володимир Путін хоче впливати на більше, аніж вибори всередині його зростаючої імперії держав-ізгоїв".
Облакдинка Time за квітень
Йдеться про те, що Росію неодноразово звинувачували у втручання у вибори інших країн. Вже неодноразово Москва втручалась у процеси волевиявлення народів інших країнах – у вибори президента США 2016 року, у парламентські вибори в Німеччині 2017 року, у референдум щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС в Нідерландах 2016 року. Чи не всі країни Європи вже починають говорити про розслідування ймовірного втручання Росії у вибори на їхній території.
До слова, у вересні Путіна на обкладинці журналу Time зобразили маленькою матрьошкою Трампа.
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