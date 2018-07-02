Time назвав найвпливовіших людей в інтернеті у 2018 році
Іменитий журнал Time опублікував список з 25 найвпливовіших людей в Інтернеті в 2018 році. До престижного переліку увійшли такі зірки як Ріанна, Кайлі Дженнер і Дональд Трамп.
До нового списку у 2018 році увійшли як відомі представники шоу-бізнесу, так і популярні блогери та політики. Журналісти визначили осіб, які мали найбільший вплив на свою аудиторію в соціальних мережах незалежно від того, чи він був позитивним або негативним.
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25 найвпливовіших людей в інтернеті за версією TIME
Президент США Дональд Трамп
Співачка Ріанна
Співачка Аріель Мартін
Репер Каньє Вест
Поп-група BTS
Світська левиця Кайлі Дженнер
Японська plus-size модель Наомі Ватанабе
Комедійний дует Деніел Бейкер і Джоел Мартінез
Комік Скотт Роговський
Instagram-блогер Бізі Філіппс
Анонімний блогер Q
Блогерка Сіа Купер
Блогер Іман аль-Нафьян
Блогер Шон Кінг
Блогери Тоні Лю і Ліндсі Шуйлер
Віртуальний блогер Ліл Мігела
Зірка YouTube 6-річний Райан (Ryan ToysReview)
Зірки YouTube Логан і Джейк Пол
Стрімер Тайлер Ninja Блевін
Студенти-активісти з Паркленд
Студентка Роланд Сабо
Активісти Шарлотта і Дейв Віллнер
Жінки філіппінського руху #BabaeAko
Публіцист Метт Драдж
Twitter-сторінка Метта Джаджа
Фітнес-тренерка Кайла Ітсінес