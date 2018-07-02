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Time назвав найвпливовіших людей в інтернеті у 2018 році

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Time назвав найвпливовіших людей в інтернеті 2018
Time назвав найвпливовіших людей в інтернеті 2018 / time.com

Іменитий журнал Time опублікував список з 25 найвпливовіших людей в Інтернеті в 2018 році. До престижного переліку увійшли такі зірки як Ріанна, Кайлі Дженнер і Дональд Трамп.

До нового списку у 2018 році увійшли як відомі представники шоу-бізнесу, так і популярні блогери та політики. Журналісти визначили осіб, які мали найбільший вплив на свою аудиторію в соціальних мережах незалежно від того, чи він був позитивним або негативним.

Читайте також: Названо 100 найвпливовіших людей світу за версією Time

25 найвпливовіших людей в інтернеті за версією TIME

Президент США Дональд Трамп 

Співачка Ріанна 

Співачка Аріель Мартін

Репер Каньє Вест

Поп-група BTS

Світська левиця Кайлі Дженнер

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Японська plus-size модель Наомі Ватанабе

Комедійний дует Деніел Бейкер і Джоел Мартінез

Комік Скотт Роговський

Instagram-блогер Бізі Філіппс

Анонімний блогер Q

Блогерка Сіа Купер

Блогер Іман аль-Нафьян

Блогер Шон Кінг

Блогери Тоні Лю і Ліндсі Шуйлер

 

Допис, поширений Diet Prada (@diet_prada)

 

Віртуальний блогер Ліл Мігела

Зірка YouTube 6-річний Райан (Ryan ToysReview)

Зірки YouTube Логан і Джейк Пол

Стрімер Тайлер Ninja Блевін

Студенти-активісти з Паркленд

Студентка Роланд Сабо

Активісти Шарлотта і Дейв Віллнер

Жінки філіппінського руху #BabaeAko

Публіцист Метт Драдж


Twitter-сторінка Метта Джаджа

Фітнес-тренерка Кайла Ітсінес

Теги: LifeStyle Мода Дональд Трамп Музика Ріанна Кайлі Дженнер Соцмережі Мережа Рейтинги
Джерело: 24 Канал
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