Time назвав найвпливовіших людей в інтернеті у 2018 році

Іменитий журнал Time опублікував список з 25 найвпливовіших людей в Інтернеті в 2018 році. До престижного переліку увійшли такі зірки як Ріанна, Кайлі Дженнер і Дональд Трамп.

До нового списку у 2018 році увійшли як відомі представники шоу-бізнесу, так і популярні блогери та політики. Журналісти визначили осіб, які мали найбільший вплив на свою аудиторію в соціальних мережах незалежно від того, чи він був позитивним або негативним.

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25 найвпливовіших людей в інтернеті за версією TIME

Президент США Дональд Трамп

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 січня 2017 р.

Співачка Ріанна

Співачка Аріель Мартін

Репер Каньє Вест

Поп-група BTS

Світська левиця Кайлі Дженнер

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 6 Лют 2018 р. о 1:14 PST

Японська plus-size модель Наомі Ватанабе

Комедійний дует Деніел Бейкер і Джоел Мартінез

Комік Скотт Роговський

Instagram-блогер Бізі Філіппс

Анонімний блогер Q

Блогерка Сіа Купер

Блогер Іман аль-Нафьян

Блогер Шон Кінг

Блогери Тоні Лю і Ліндсі Шуйлер

Допис, поширений Diet Prada (@diet_prada) 16 Чер 2018 р. о 10:39 PDT

Віртуальний блогер Ліл Мігела

Зірка YouTube 6-річний Райан (Ryan ToysReview)

Зірки YouTube Логан і Джейк Пол

Стрімер Тайлер Ninja Блевін

Студенти-активісти з Паркленд

Студентка Роланд Сабо

Активісти Шарлотта і Дейв Віллнер

Жінки філіппінського руху #BabaeAko

Публіцист Метт Драдж



Twitter-сторінка Метта Джаджа

Фітнес-тренерка Кайла Ітсінес