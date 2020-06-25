Ексміністр економіки Тимофій Милованов заявив, що не проти повернутись в політику. Однак зараз працює в Київській школі економіки і має там певні зобов'язання.

Про це він сказав в коментарі 24 каналу та наголосив, що працювати на державу для нього є честю, незалежно від того, яка політична ситуація в країні.

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"Я розумію, коли кажуть про кадровий голод і чи політично доцільно для людини будувати кар'єру і йти на міністра, коли багато хайпу, хаосу, постійно змінюється уряд і так далі. Більшість людей скажуть: "ні, давайте я перечекаю до наступного якогось моменту", – зазначив Милованов.

Але я б пішов, але я вже взяв на себе певні зобов'язання в Київській школі економіки, але тоді їх треба або виконати, або відмовлятись. Тому, я думаю, кокретно моя ситуація була б складна,

– пояснив ексміністр.

Кар'єра Тимофія Милованова: головне

У 2015 році став членом Міжнародної академічної ради KSE та заступником редактора академічного журналу "Review of Economic Design".

З 2016 року – член Ради Національного банку України та заступник голови Ради НБУ.

Милованов є співзасновником аналітичної платформи VoxUkraine, що об’єднує групу глобальних економістів.

Викладав в Університеті Бонна, Університеті штату Пенсильванія, Пенсильванському університеті та Університеті Піттсбурга.

З серпня 2019 до квітня 2020 року працював міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Коментар Тимофія Милованова: дивіться відео