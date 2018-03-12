23:26
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кримінальні принципи Росії. Усюдисущий Путін
Вєсті Кремля
22:26, сьогодні
Вєсті.UA. Ракетні розваги Порошенка. Українська підкорювачка Європи
Вєсті.UA
20:48, сьогодні
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Тимошенко хвора, – нардеп Власенко

11918 Читать новость на русском
Тимошенко захворіла на грип
Тимошенко захворіла на грип / Фото з відкритих джерел

Голова всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на грип і тому не змогла бути присутньою на погоджувальній раді голів депутатських фракцій і комітетів Верховної Ради.

Про це розповів заступник голови партії "Батьківщина", голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради Сергій Власенко, передає "Страна".

Читайте також: Тимошенко виглядає дуже погано, – експерт припустив, що лідер "Батьківщини" – важко хвора

"Оскільки Юлія Володимирівна Тимошенко, як і велика кількість українських громадян, страждає від епідемії грипу, я маю честь представляти позицію Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", – заявив політик.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко не вказує в деклараціях повні відомості про бізнес свого чоловіка Олександра Тимошенка та його чеські прописки.

Теги: Новини України Новини політики Юлія Тимошенко Грип в Україні Сергій Власенко ВО Батьківщина Здоров'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук