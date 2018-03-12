Тимошенко хвора, – нардеп Власенко

Голова всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко захворіла на грип і тому не змогла бути присутньою на погоджувальній раді голів депутатських фракцій і комітетів Верховної Ради.

Про це розповів заступник голови партії "Батьківщина", голова Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради Сергій Власенко, передає "Страна".

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"Оскільки Юлія Володимирівна Тимошенко, як і велика кількість українських громадян, страждає від епідемії грипу, я маю честь представляти позицію Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", – заявив політик.

Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко не вказує в деклараціях повні відомості про бізнес свого чоловіка Олександра Тимошенка та його чеські прописки.