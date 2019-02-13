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      Тимошенко і Зеленський ділять перше місце, Порошенко не виходить у 2 тур, – соціологія

      1950 Читать новость на русском
      Соціологічне дослідження
      Соціологічне дослідження / ukranews.com

      Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко посідають перші рядки електоральних симпатій українців із мінімальним розривом, а чинний президент Петро Порошенко значно відстає від них і станом на зараз не виходить у 2 тур виборів.

      Такі дані проведеного на початку лютого соціологічного дослідження оприлюднив 13 лютого Інститут аналізу та прогнозування.

      Так, якби вибори президента України відбулися наступної неділі, за Володимира Зеленського віддали би свої голоси 20% українців (серед тих, хто визначився і візьме участь у виборах). У Юлії Тимошенко – 19%.

      Чинний президент Петро Порошенко значно відстає від лідерів електоральних симпатій, маючи лише 13,9%. Впритул до нього іде Юрій Бойко із результатом 12,5%.

      У партійних рейтингах лідирує "Батьківщина" Юлії Тимошенко із результатом у 20% голосів серед тих, хто визначився і прийде на вибори.

      Загальнонаціональне опитування проведене Інститутом аналізу та прогнозування спільно з Аналітичною групою "Соціопрогноз" за підтримки Київського прес-клубу. Опитування проведено з 30 січня по 8 лютого 2019 року в усіх областях України (за виключенням тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, АР Крим). Всього опитано 2016 респондентів. Метод отримання інформації: індивідуальне інтерв’ю за місцем проживання респондента "віч-на-віч". Статистична похибка не перевищує 2,2%.

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      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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