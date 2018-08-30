Тимошенко іде в президенти: політик виключила об’єднання "Батьківщини" з іншими партіями

Нардеп України та голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вкотре заявила, що планує балотуватись на наступних президентських виборах. При цьому політик виключила можливість об’єднання "Батьківщини" з іншими політичними силами.

Про це Тимошенко заявила 30 серпня в Одесі, повідомляє сайт політика.

24 канал повідомляв, що про свої плани брати участь у виборах президента України у 2019 році Юлія Тимошенко заявила 20 червня. Політик навіть дала першу обіцянку – у разі перемоги провести референдум для схвалення нової Конституції.

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Партія ВО "Батьківщина" не буде об’єднуватись із іншими політичними силами, і на президентських виборах підтримувати жодного кандидата, окрім кандидата від нашої політичної сили. Ми підемо єдиною командою – партією "Батьківщина" – і, безумовно, я буду балотуватись на президентських виборах,

– сказала Тимошенко.

Вона також зазначила, що не збирається "брати відповідальність за інших політиків", саме тому не передбачає жодних об’єднань.

Тимошенко також запевнила, що балотуючись на президентських виборах, планує представити "план дій, чіткі і конкретні позиції перших 100 днів роботи нового президента", які має намір виконати у разі обрання на посаду глави держави.

"Якщо за 100 днів я цього не зроблю, то покладу ключі від Банкової, і – піду. Оскільки буду нести відповідальність виключно за себе", – резюмувала політик.

Дивіться відео з фактами про Юлію Тимошенко:

До слова, партія Юлії Тимошенко "Батьківщина" витрачає найбільше грошей на рекламу порівняно з іншими політсилами в Україні.