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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НЕГОДА В УКРАЇНІ КІР ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Тимошенко мріє виключно про перемогу на виборах, усе інше її не цікавить, – журналістка

      88 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко прагне лише перемоги на виборах
      Юлія Тимошенко прагне лише перемоги на виборах / newsmd.md

      Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко лише нещодавно подала документи до ЦВК, проте свою передвиборчу кампанію вона почала ще дуже давно. А її медійна впізнаваність та рейтинги надзвичайно високі. Проте вона аж ніяк не розраховує на друге місце у виборчих перегонах.

      Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла Крістіна Бердинських.

      Читайте також: "Тому що непослідовна": що пообіцяла кандидат у президенти Тимошенко

      На її думку, Тимошенко серйозно розраховує на перемогу на президентських виборах 2019 року. 

      Тимошенко мріє виключно про перемогу, усе інше її не цікавить. Її не влаштує друге місце на президентських виборах, хоча і воно дає їй хорошу можливість провести у Раду значно більшу кількість депутатів, ніж є у неї є зараз,
      – зауважила Бердинських. 

      До слова, для свого висунення у президенти вона обрала символічну дату – 22 січня, день соборності України. Отже, Тимошенко тепер вже офіційно вступає у гру, як кандидат.

      Що варто знати про Юлію Тимошенко: відео

      Чим відома Юлія Тимошенко?Двічі була прем'єр-міністром України за президентства Віктора Ющенка. У 2009 році за підсумками її переговорів з Володимиром Путіним між "Нафтогазом" і "Газпромом" підписали скандальний контракт на постачання газу для України у 2009-2019 роках, за яким ціна за блакитне паливо від РФ для України на той момент була найвищою в Європі. У жовтні 2011 року суд визнав Тимошенко винною у перевищенні повноважень при підписанні газових контрактів з РФ і засудив до семи років позбавлення волі. Балотується у президенти України третій раз.

      Нагадаємо, президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року. Станом на сьогодні 12 осіб подали документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатами у президенти України. Десятьох із них ЦВК зареєструвала.

      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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